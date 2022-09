Ucrainenii au un nou erou. Generalul Oleksandr Sirski este autorul blitzkrieg-ului care a dat peste cap la Harkov armata rusă

Planul pentru contraofensiva din regiunea Harkov a fost elaborat de comandantul Forțelor Terestre ale armatei ucrainene, generalul-colonel Oleksandr Sirski, cel care a apărat Kievul și direcția nord, scrie expertul politic Oleksi Holobuțki pe pagina sa de Facebook.

„Astăzi se desfășoară în fața ochilor noștri o operațiune inedită a trupelor ucrainene, în care inamicul pierde teritorii capturate anterior. Cu toate acestea, autorii operațiuni militare inedite rămân sunt modești. Ei sunt reticenți în a comunica cu presa, așa că de obicei rămân în umbra succeselor lor. Arhitectul recentelor victorii ale armatei ucrainene este comandantul Forțelor Terestre, general-colonelul Oleksandr Sirski. La început, Sirski a reușit să oprească ofensiva inamicului la Harkov, Izium, Bahmut, Avdiivka și în alte direcții operaționale“, a scris Holobuțki.

Top commanders behind the Ukrainian defense:

Ground Forces leader Oleksandr Syrskiy (left) and general-in-chief Varleriy Zaluzhniy (right). pic.twitter.com/N6aTTD4emI