Oleksandr Usik a ratat naşterea fiicei sale pregătindu-se pentru confruntarea cu Fury, înainte ca meciul să fie amânat

Ucraineanul Oleksandr Usik a declarat că a ratat naşterea fiicei sale Maria în timp ce se pregătea pentru meciul cu Tyson Fury, care până la urmă a fost amânat, potrivit news.ro.

Soţia ucraineanului, Yekaterina, aştepta cel de-al patrulea copil al lor cam în aceeaşi perioadă cu confruntarea cu Fury, relatează presa engleză.

"Sunt totuşi fericit - se mai întâmplă lucruri, aşa e viaţa", a spus el. "Sunt foarte fericit pentru că acum mă plec în Ucraina. Îmi văd cele două fiice şi pe soţia mea. Mă duc la biserica mea şi mă rog. Un pic de odihnă şi apoi mă întorc în cantonament".

Fury, în vârstă de 35 de ani, este deţinătorul centurii WBC, în timp ce ucraineanul Usik, în vârstă de 37 de ani, deţine centurile WBA, WBO şi IBF.

Meciul de la Riad, pentru unificarea centurilor, a fost amânat de la 17 februarie la 18 mai, după ce Fury a suferit o tăietură la un ochi la antrenament.

Meciul a fost reprogramat de trei ori până acum. Iniţial a fost stabilit pentru Wembley în aprilie 2023, înainte ca negocierile să eşueze în ultimul moment.

Victoria mai grea decât se aştepta a lui Fury împotriva debutantului Francis Ngannou în octombrie a amânat apoi un meci propus în decembrie.

Impresarul lui Usik, Alex Krassyuk, spune că luptătorul său trebuia să boxeze înainte de 18 mai sau riscă să fie deposedat de centura IBF.

Dacă Fury se va retrage din nou, Usik îl va înfrunta pe britanicul Anthony Joshua sau pe Filip Hrgovic, potrivit lui Krassyuk.

Vorbind pentru BBC Sport, Usik a spus că tocmai terminase o sesiune de sparring când a fost anunţat de echipa sa despre accidentarea lui Fury.

"Am zâmbit pur şi simplu", a adăugat el. "Şi am spus 'OK - îmi voi termina antrenamentul şi voi face stretching pentru spate".