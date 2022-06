Olena Zelenska crede că rușii vor să o ucidă: 'Sunt capabili de orice. Am sentimentul că mă aflu într-o realitate paralelă'

Soţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Olena Zelenska, este de părere că oamenii lui Vladimir Putin n-au milă față de nimeni şi de nimic și se teme că ar putea fi o țintă pentru ruși.

„Când le vezi crimele, sunt cu adevărat capabili de orice”, a declarat Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, ca răspuns la o întrebare a celor de la The Guardian despre a fi ţinta numărul 2 a Rusiei. „Am sentimentul că mă aflu într-o realitate paralelă”, a spus femeia.

„Sincer? Nu-mi venea să cred că se va întâmpla. Nici măcar paşaport nu aveam pregătit”, a adăugat Olena, vorbind despre noaptea începutului invaziei ruse, scrie mediafax.ro.

„Am avut senzaţia că mă aflu într-o realitate paralelă, ca şi cum visam, un sentiment suprarealist... ca şi cum aş juca un joc pe computer şi a trebuit să trec anumite niveluri pentru a mă găsi acasă. Dar, de asemenea, ţineam totul împreună şi am avut acest zâmbet ciudat pe faţă toată ziua, pentru că încercam să nu le arăt copiilor panica. Am urmat doar ordinele securităţii, am mers unde ni s-a spus”, a explicat ea, la trei luni de la începutul invaziei.

După ce a primit scurte instrucţiuni de la soţul ei, preşedintele Zelenski, ea a spus că a rămas singură şi a mers să-şi verifice cei doi copii, Kirilo, în vârstă de 9 ani, şi Oleksandra, în vârstă de 17 ani.

Erau deja trezi şi îmbrăcaţi şi păreau să înţeleagă ce se întâmplă, a explicat ea. Abia în seara zilei de 24 februarie şi-a putut revedea soţul, scurt, însă Prima Doamnă nu a dezvăluit încă unde a avut loc întâlnirea. Zelenska a fost mutată într-un loc sigur şi în acele zile se temea că nu îşi va mai vedea niciodată soţul.