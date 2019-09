Olguța Vasilescu, despre folosirea softului STS și la prezidențiale: Putem să certificăm 100% că softul folosit la europarlamentare a fost ilegal

Lia Olguța Vasilescu, președintele comisiei parlamentare de anchetă pentru „investigarea eventualelor nereguli şi fraude semnalate în spaţiul public” la europarlamentare, a declarat duminică la Antena 3, după ce STIRIPESURSE.RO a dezvăluit că STS va furniza și la prezidențiale softul pentru centralizarea voturilor, că la comisia de anchetă s-a ajuns la concluzia că softul folosit la europarlamentare a fost „ilegal”.

„Pot sa va spun ca pana acum putem sa certificam deci 100% real ca softul folosit la europarlamentare a fost ilegal. In momentul in care l-am interogat pe seful AEP in aceasta comisie si am cerut persoanele din AEP care au receptionat softul si au verificat ca softul corespunde legii si nu permite votul multiplu, deci persoanele cu nume si prenume, nu a stiut sa ne raspunda si a zis ca o sa ne trimita scris. Am asteptat un raspuns. Cand a cerut functionarilor AEP cine a receptionat cu nume si prenume si-a dat seama ca softul respectiv nu a fost niciodata verificat de AEP daca este legal. Apoi a zis Parlamentului ca va demite directorul de la achizitii. Am constatat cu totii ca softul a fost ilegal. Nu mai poate sa fie o consecinta juridica pentru ca alegerile au fost validate”, a zis Olguta Vasilescu, care a mentionat că nu stie daca o să fie folosit acelasi soft si la prezidentiale.

In legatura ca folosirea softului STS la prezidentiale, Olguta Vasilescu a zis: „Cu certitudine STS care e serviciu militarizat ar fi trebuit sa iasa din aceste alegeri, sa nu mai fie deloc implicat, trebuia sa fie INS (Institutul Național de Statistică, n.r.)”. Ea a zis că nu știe de Hotărârea de Guvern prin care STS primește atribuții in desfasurarea alegerilor prezidențiale.

