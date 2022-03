Oligarhul rus Petr Aven își plânge de milă după sancțiunile impuse de britanici: 'Oare voi avea voie să am menajeră sau şofer? Eu nu conduc...'

Petr Aven, unul dintre oligarhii ruși sancționați de Marea Britanie după ce țara sa a invadat Ucraina, a rămas fără bani și e disperat. Nu are resurse financiare să se adreseze instanței și, oricum, avocații britancii nu vor să-i apere pe oligarhii ruși, anunță b1tv.ro.

Oligarhul rus Petr Aven își plânge de milă după sancțiunile impuse de britanici

Soția lui Petr Aven a încercat să scoată cât mai mulţi bani de la bancomatele din Londra, pentru a se pregăti pentru sancţiuni.

„Nu ştiu cum vom supravieţui. Afacerea noastră e distrusă, tot ce am construit în 30 de ani e ruinat. Trebuie să începem o viaţă nouă… Oare voi avea voie să am menajeră sau şofer? Eu nu conduc… Poate fiica mea vitregă va conduce”, a spus Aven, pentru Financial Times, citat de NewsWeek.com.

Cine e oligarhul rus Petr Aven

Aven e acuzat de UE şi Marea Britanie că e apropiat de Putin ca director al Alfa-Bank, cu sediul la Moscova. Potrivit Financial Times, o mare parte din averea lui

Aven provine din investiţiile în petrol în anii 1990 şi din veniturile obţinute din cesionarea unei participaţii la compania petrolieră TNK-BP către gigantul energetic de stat Rosneft.

Ministerul britanic de Externe a transmis că acesta avea o avere de circa 5,3 miliarde de dolari. Acum, conturile sale şi activele britanice sunt îngheţate. El n-are bani să se adreseze instanței și nici avocații britanici nu vor să se ocupe de oligarhii ruși.

Aven are și ordin de expulzare din Marea Britanie în termen de trei săptămâni. El a spus că dacă părăseşte Marea Britanie, nu se va mai putea întoarce niciodată.