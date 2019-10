Olimpiu Moruţan după victoria cu Ucraina: Rădoi ne-a spus că dacă o ţinem tot aşa o să ajungem departe

Adrian Petre, care a marcat două goluri în meciul România U21 – Ucraina U21, a declarat, joi seară, că el şi colegii săi trebuie acum să crească şi să demonstreze că sunt un grup unit, ca generaţia trecută, potrivit news.ro

“Am intrat bine, am ştiut care este rolul meu atunci când am intrat. Suntem fericiţi că am reuşit să câştigăm împotirva campioanei mondiale la under 20. Sper ca antrenorul să nu se obişnuiască cu mine rezervă. Sunt fericit de victoria echipei. Acum trebuie să construim, trebuie să creştem şi să dovedim că suntem un grup foarte unit, ca generaţia trecută”, a spus Petre la Pro X.

Olimpiu Moruţan, autorul celuilalt gol la Ploieşti, s-a declarat încântat de rezultat. “Sunt foarte fericit că am marcat şi că echipa a câştigat. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care m-au încurajat după episodul de la under 19. Mi-am dorit toată săptămâna să joc meciul de astăzi, m-am antrenat foarte bine şi dacă te antrenezi foarte bine rezultatele vin. Avem un grup unit şi o să facem treabă bună împreună. Ne dorim fiecare să ne calificăm şi să ajungem cât mai departe. Mirel Rădoi ne-a încurajat, ne-a felicitate şi a spus că dacă o ţinem tot aşa o să ajungem departe”.

Reprezentativa under 21 a României a învins, joi seară, la Ploieşti, cu scorul de 3-0 (0-0), selecţionata Ucrainei, într-un meci din grupa a opta de calificare la Campionatuul European din 2021.

Golurile au fost marcate de Moruţan ’75 şi Petre ’80, '90+4.

În minutul 85, a fost eliminat Marius Marin, la foarte scurt timp după ce intrase pe teren.