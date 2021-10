Olivier Giroud despre Zlatan Ibrahimovici: Este un fel de şef la AC Milan, o persoană care are un mod special de a comunica

Atacantul francez Olivier Giroud a declarat că în vestiarul echipei AC Milan şef este suedezul Zlatan Ibrahimovici, conform news.ro

"Este o persoană care are un mod special de a comunica. Îl cunoaştem cu toţii, el este aşa. Ocupă mult loc în vestiar, are multă experienţă, este foarte respectat. Este un fel de şef la AC Milan. A făcut lucruri grozave aici. El este liderul echipei. Este o plăcere să-l am alături. El este bancher, este natural. Credeţi sau nu (râde), este o persoană perfect normală, cu multă încredere în sine", a declarat Giroud pentru BeiNSport.

Giroud a afirmat că se simte foarte bine la AC Milan, unde joacă din acest sezon. El a marcat patru goluri în 9 meciuri.