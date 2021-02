Olympique Marseille nu este de vânzare, afirmă directorul general Hugues Ouvrard

Clubul de fotbal Olympique Marseille nu este de vânzare, a declarat marţi directorul general al grupării, Hugues Ouvrard, scrie France Football potrivit Agerpres.

Conform sursei, Ouvrard a comunicat acest lucru şi asociaţiilor de suporteri.

''Clubul nu este de vânzare, nu am primit niciodată vreo ofertă, nici din Arabia Saudită, Tunisia sau Franţa. N-am primit nimic. Proiectul lui Frank McCourt este pe termen lung (...). Clubul nu va fi vândut pentru că nu este de vânzare'', a precizat Ouvrard.Aşa cum se ştie, la începutul lunii, primarul oraşului Marsilia, Benoît Payan, a decis să scoată la vânzare stadionul de fotbal al echipei Olympique, celebrul Velodrome, deoarece consideră că pentru comunitate este ''o risipă'' financiară.''Vreau să-l vând pentru că este o risipă financiară. O voi face dacă voi găsi un cumpărător'', explica atunci Payan într-un videoclip postat pe contul său de Facebook.El spunea că decizia a luat-o în contextul în care Consiliul Local are datorii mari din cauza politicii administrative a predecesorului său şi a insistat asupra faptului că ''vistieria oraşului e goală''.''Am avansat ideea de a vinde stadionul de când eram în opoziţie. O voi face dacă voi găsi un cumpărător. Voi reuşi în perioada următoare să găsesc un investitor'', spunea primarul.Conform edilului, întreţinerea stadionului costă 15 milioane de euro pe an, în timp ce clubul OM plăteşte o chirie de 5 milioane pe sezon. Datoria municipală este de 1.540 milioane de euro, ceea ce echivalează cu 1.812 euro/locuitor.În prezent, Olympique Marseille se află pe locul 7 în Ligue 1, cu 38 puncte, la 16 puncte de podium, după 26 de etape.