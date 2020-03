Omniasig a înregistrat în 2019 o creştere a primelor brute subscrise cu 11%, la 1,3 miliarde lei

Omniasig Vienna Insurance Group a înregistrat, în 2019, prime brute subscrise în valoare totală de peste 1,3 miliarde lei, în creştere cu 11% faţă de anul anterior, potrivit unui comunicat remis luni Agerpres.

Totodată, compania a raportat un profit brut de peste 45 milioane lei, conform standardelor de raportare IFRS în scop de consolidare, iar valoarea totală a despăgubirilor plătite a depăşit 820 de milioane de lei."Şi în 2019 ne-am concentrat pe susţinerea cu precădere a segmentelor de asigurări non-auto, în conformitate cu strategia de dezvoltare sustenabilă, pe termen lung, a companiei. Rezultatele pozitive şi evoluţia stabilă din 2019 subliniază faptul că strategia noastră are efectele scontate. (...) Pentru 2020, avem un plan de acţiune integrat, care ne va permite să ne adaptăm noului context economic generat de criza coronavirus, păstrând, în acelaşi timp, şi trendul nostru de dezvoltare ascendentă", susţin reprezentanţii Omniasig.Potrivit rezultatelor companiei, "se poate observa o dinamică ascendentă pe linia asigurărilor de sănătate, unde creşterea a fost de peste 30% faţă de anul 2018."

"În concordanţă cu strategia companiei de dezvoltare a liniilor de asigurări non-auto, s-a remarcat o tendinţă de creştere şi în cazul asigurărilor de tip property (asigurările de incendiu şi calamităţi naturale), subscrierile din 2019 crescând susţinut cu aproximativ 8% faţă de anul precedent", se precizează în comunicat.



Pe segmentul asigurărilor auto (Casco şi RCA), compania a înregistrat o creştere uşoară a volumului total de prime brute subscrise faţă de anul 2018, însumând cumulat pe cele două linii prime brute subscrise în valoare de peste 880 milioane lei. Totodată, valoarea totală a despăgubirilor plătite pe segmentul asigurărilor auto, Casco şi RCA cumulat, a crescut în 2019 cu aproape 20% faţă de anul anterior.



De asemenea, segmentul asigurărilor Casco a consemnat o evoluţie semnificativă de peste 15%, în timp ce pe linia asigurărilor de răspundere civilă a autovehiculelor (RCA) volumul primelor brute subscrise a rămas constant.



Potrivit companiei, în ceea ce priveşte asigurările de asistenţă turistică (de călătorie), volumul subscrierilor din 2019 a crescut cu peste 25%, fapt ce demonstrează un grad de responsabilitate tot mai ridicat când vine vorba de planificarea vacanţelor. Reclamaţiile au însumat 0,05% din totalul poliţelor de asigurare emise



Numărul de reclamaţii înregistrate unic per petent şi per caz de către Omniasig Vienna Insurance Group în descursul anului 2019 a fost în cuantum de 725, în timp ce numărul reclamaţiilor soluţionate favorabil a fost de 115, restul fiind neîntemeiate. Raportat la numărul poliţelor de asigurare emise de companie în 2019 şi care nu au fost anulate, numărul de petiţii înregistrate unic per petent şi per caz reprezintă doar 0,05% dintre acestea. Totodată, raportat la numărul de dosare de daună avizate în această perioadă, numărul de reclamaţii înregistrate unic per petent şi per caz reprezintă 0,41% dintre acestea.



Omniasig Vienna Insurance Group este o societate administrată în sistem dualist, a cărei conducere este asigurată de Directorat, sub supravegherea şi coordonarea Consiliului de Supraveghere. Compania are un portofoliu de peste 100 produse şi o reţea teritorială extinsă. Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) este principalul expert pe piaţa asigurărilor în Austria precum şi în Europa Centrală şi de Est.