Omniasig a plătit despăgubiri de peste 648 milioane lei în 2018, cele mai multe fiind pentru accidente rutiere în străinătate și incendii

Valoarea totală a despăgubirilor plătite anul trecut de Omniasig Vienna Insurance Group a crescut faţă de 2017 la peste 648 milioane de lei, incendiile şi accidentele rutiere în străinătate fiind principalele cauze pentru cele mai mari daune plătite de companie, potrivit datelor transmise de asigurător.

"Pe segmentul Property, în 2018, cele mai însemnate pagube au fost provocate de un incendiu la un hotel, incident pentru care a fost plătită o despăgubire în valoare de 1,7 milioane lei. Pe locul al doilea în topul acestui segment figurează un accident într-o fabrică de panouri de lemn, unde braţul unei macarale care manevra buşteni s-a rupt (590.000 lei), iar pe locul trei se clasează o despăgubire de 418.000 lei, pentru un buldoexcavator luat de o viitură formată în urma unei ploi torenţiale", precizează compania de asigurări într-un comunicat remis AGERPRES.

Începând cu anul 2018, Omniasig introdus facilitatea de autoconstatare pentru persoanele juridice, în anumite condiţii, venind astfel în sprijinul asiguraţilor prin reducerea timpului de instrumentare precum şi prin simplificarea procesului.

Pe segmentul RCA, în 2018, topul este dominat de accidentele produse în străinătate, cea mai mare despăgubire, de 6,54 milioane lei, fiind plătită pentru un accident produs între un autovehicul şi un scuter în Franţa. Viteza excesivă a reprezentat cauza accidentului, care s-a soldat cu vătămarea corporală gravă a conducătorului scuterului.

Potrivit sursei citate, pe a doua poziţie în topul segmentului RCA se află o despăgubire în valoare de 3,9 milioane lei, plătită în cazul unui accident în Italia, în care un şofer nu a respectat indicatorul stop dintr-o intersecţie. Maşina a intrat în coliziune cu alt autovehicul al cărui conducător a decedat în urma impactului. "A treia despăgubire, în valoare de 3,33 milioane lei a fost plătită în cazul unui accident în Slovacia, în care şoferul a adormit la volan şi a intrat pe contrasens, provocând răsturnarea unui autocamion în albia unui râu. Autovehiculul era încărcat cu echipamente electronice şi circula regulamentar", se arată în comunicat.

În 2018, compania a introdus şi facilitatea de soluţionare, în anumite condiţii, a dosarelor de daună RCA doar în baza fotografiilor şi documentelor trimise de către păgubit prin mijloace de comunicare electronice.

Pe linia asigurărilor CASCO, cea mai mare despăgubire a fost de aproape 600.000 lei, plătită pentru un autovehicul furat în Bucureşti, iar pe locul al doilea se situează o despăgubire de 577.000 lei pentru un accident petrecut în Turcia. Acesta a fost cauzat de un autovehicul prăbuşit după ce a fost acroşat de un alt autovehicul care a derapat. A treia despăgubire, în valoare de 474.000 lei a fost plătită în cazul unui accident în care un autotractor a fost lovit de tren la trecerea peste calea ferată, în judeţul Harghita.

Pe segmentul asigurărilor de locuinţe, cea mai mare sumă, de 255.000 de lei, a fost achitată în urma unui incendiu izbucnit într-o locuinţă din vecinătate, care s-a extins la imobilul asigurat. A doua despăgubire, în valoare de 242.000 lei, a fost plătită pentru o locuinţă avariată din cauza unei alunecări de teren, iar pe locul al treilea se află o inundaţie provocată de fisurarea unei ţevi a caloriferului de la etajul superior, pagubă pentru care a fost plătită o sumă de 221.000 lei.

"Clienţii Omniasig au la dispoziţie două proceduri simplificate de instrumentare a daunelor: autoconstatarea şi plata rapidă a daunelor. Facilitatea de plată rapidă a daunelor (în valoare de până la 2.000 lei, pentru anumite riscuri, fără solicitare de documente), fără constatare. Aceasta se adresează tuturor persoanelor fizice care au o poliţă de asigurare facultativă a locuinţei încheiată la Omniasig", se mai arată în comunicat.

În 2018, au fost plătite 452 dosare prin această modalitate, într-o perioadă de maximum trei zile, permiţând astfel asiguratului să îşi poată face reparaţiile în locuinţă în cel mai scurt timp posibil.

În privinţa asigurărilor de călătorie, cea mai mare despăgubire (139.000 lei) a fost achitată în cazul unei infecţii cu Salmonella. În momentul îmbolnăvirii clientul se afla pe teritoriul statului canadian, iar din cauza complicaţiilor apărute în urma infecţiei, a fost necesară o perioadă de spitalizare. Pe a doua poziţie se află o despăgubire în valoare de 138.000 lei, sumă plătită pentru un caz de invaliditate permanentă în urma unui accident rutier, iar pe locul trei se clasează o despăgubire de 95.000 lei pentru o fractură la braţul stâng, ca urmare a unei accidentări cu bicicleta, pe teritoriul Statelor Unite ale Americii.

Omniasig evaluează, începând cu anul 2015, nivelul calităţii serviciilor oferite clienţilor prin sistemul de măsurare Net Promoter Score (NPS) validat la nivel internaţional, iar la nivel general aceste indice a fost de 85% în 2018, nivel similar cu cel înregistrat în anul 2017.

Compania are un portofoliu de peste 100 produse şi o reţea teritorială extinsă. Vienna Insurance Group (VIG) este principalul expert pe piaţa asigurărilor în Austria precum şi in Europa Centrală şi de Est. Grupul este format din aproximativ 50 de companii din 25 de ţări, are experienţă de aproape 200 de ani în domeniul asigurărilor şi 25.000 de angajaţi.

Vienna Insurance Group este compania cel mai bine cotată dintre emitenţii care fac parte din ATX, indicele principal al Bursei de Valori din Viena. Grupul este, de asemenea, listat la Bursa din Praga.