Omniasig Vienna Insurance Group a înregistrat o creştere a primelor subscrise de 14% în primele nouă luni

Omniasig Vienna Insurance Group a anunţat, joi, că a înregistrat, în primele nouă luni ale anului, o creştere de 14% a primelor brute subscrise, în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut, până la aproape 945 milioane lei (197,8 milioane euro), potrivit news.ro.

Conform standardelor de raportare IFRS în scop de consolidare, profitul brut înregistrat este de aproape 38 milioane lei. Volumul total de despăgubiri plătite de companie în această perioadă a fost de aproximativ 600 milioane lei.

”Strategia noastră de creştere sustenabilă şi subscriere prudentă dă rezultate şi în acest an. Pentru 2019, unul dintre principalele noastre obiective strategice rămâne în continuare dezvoltarea segmentelor non-auto, iar rezultatele din primele nouă luni ale anului arată că suntem în direcţia corectă. Pe lângă creşterea pe care o vizăm în sectorul de business, suntem orientaţi în continuare şi către nevoile comunităţii şi ne concentrăm să aducem aici o contribuţie importantă”, a spus Mihai Tecău, preşedinte directorat Omniasig Vienna Insurance Group.

Pe segmentul asigurărilor auto (Casco şi RCA), compania a consemnat o creştere, înregistrând cumulat pe cele două linii prime brute subscrise de aproximativ 667 milioane lei, o valoare care este cu peste 14% mai mare, în raport cu aceeaşi perioadă din 2018. Linia asigurărilor Casco s-a aflat în ascensiune în primele nouă luni din 2019, cu o creştere de 20 de procente. Pe linia asigurărilor de răspundere civilă a autovehiculelor (RCA), volumul primelor brute subscrise a înregistrat o creştere de 5%.

Volumul asigurărilor de sănătate a înregistrat o creştere de peste 30%

În ceea ce priveşte segmentul Property (asigurările de incendiu şi calamităţi naturale), subscrierile din primele nouă luni ale anului curent au crescut cu 10%, în linie cu strategia companiei, de dezvoltare a liniilor de asigurări non-auto.

”Volumul asigurărilor de sănătate a înregistrat o creştere de peste 30% în aceste prime trei trimestre din 2019, fapt ce subliniază un grad din ce în ce mai ridicat de conştientizare a clienţilor cu privire la utilitatea şi necesitatea acestui tip de asigurare. Totodată, şi asigurările de accidente şi boală au consemnat o majorare de 9% a primelor brute subscrise”, se arată în comunicat.

Acelaşi trend ascendent se remarcă şi în cazul asigurărilor de călătorie, volumul primelor brute subscrise majorându-se cu 25%.

”Numărul de reclamaţii înregistrate unic per petent şi per caz de către Omniasig Vienna Insurance Group în primele nouă luni ale anului 2019 a fost în cuantum de 529, în timp ce numărul reclamaţiilor soluţionate favorabil a fost de 87, restul fiind neîntemeiate. Raportat la numărul poliţelor de asigurare emise de companie în primele nouă luni ale anului curent şi care nu au fost anulate, numărul de petiţii înregistrate unic per petent şi per caz reprezintă doar 0,048% dintre acestea. Totodată, raportat la numărul de dosare de daună avizate în această perioadă, numărul de reclamaţii înregistrate unic per petent şi per caz reprezintă mai puţin de 0,40% dintre acestea”, se arată în comunicat.