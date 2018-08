'Omul lui Băsescu', avertisment după declarațiile lui Tudorel Toader: După OUG13, orice este posibil

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, susţine că adoptarea uneo Ordonanţe de urgenţă pentru revizuirea sentinţelor date în baza protocoalelor cu SRI sau a interceptărilor ilegale trebuie să plece de la premiza că ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, are suficiente informaţii în acest sens şi este obligat să le prezinte public. Tomac mai spune că un astfel de demers implică nişte consecinţe extrem de importante pentru cei vizaţi şi speră ca acest lucru să nu rămână doar “un exerciţiu de a face pe plac şefilor” lui Tudorel Toader.

“Agenda legată de sistemul de justiţie ne ocupă toată activitatea din ultimii 2 ani de zile. Consider că orice încercare de a discuta aceste teme în Guvern trebuie să plece de la premiza că ministrul Toader are suficiente informaţii pentru a face un asemenea demers şi are şi obligaţia să le şi prezinte. (…) Un asemenea demers implică consecinţe extrem de importante atât pentru cei vizaţi, cât şi pentru sistemul de justiţie. Nu este un demers care să rămână fără consecinţe, motiv pentru care sper ca acest lucru să nu rămână doar un exerciţiu de a face pe plac şefilor domniei sale, ci pur şi simplu un lucru care să aibă în spate o fundamentare foarte riguroasă, pentru că vorbim despre viaţa multor cetăţeni care aşteaptă sau au aşteptat să fie judecaţi corect”, spune Tomac.

Liderul PMP afirmă că după OUG 13, orice este posibil, “orice surpriză este posibilă din partea actualei majorităţi”.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat, miercuri seară, la Antena 3, că va propune premierului adoptarea unei Ordonanţe de Urgenţă prin care persoanele care cred ca au fost condamnate în baza interceptărilor ilegale sau a protocoalelor cu SRI să poată cere revizuirea sentinţei. El a spus că o astfel de ordonanţă va fi dată "într-un timp scurt, imediat ce se termină concediile", iar prin aceasta îi va fi dată încredere românului că "justiţia se înfăptuieşte aşa cum cere Constituţia".

"Toţi infractorii au sentimentul că sunt condamnaţi pe nedrept. Nedreptate: stai acolo condamnat, chiar dacă interceptarea nu e legală, dacă-i protocol. Cu privire la interpretarea modificărilor aduse în legătură cu revizuirea unei hotărâri, eu voi propune premierului şi Guvernului adoptarea unei Ordonanţe de Urgenţă. O Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului care să modifice revizuirea ca metodă de reformare a unei hotărâri definitive. Să-i dăm celui care are sentimentul că este condamnat pe nedrept, pe protocoale, pe interceptări nelegale, să-i dăm posibilitatea să se convingă dacă condamnarea lui este dreaptă sau nedreaptă", a declarat Tudorel Toader.