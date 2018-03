Omul USR în Comisia SRI, ieșire NEAȘTEPTATĂ după publicarea protocolului: Solicită CSM să se pronunțe

Deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu a anunţat vineri că a solicitat CSM să se pronunţe asupra protocolului semnat între Ministerul Public şi SRI.

"Am citit cu atenţie protocolul semnat între Ministerul Public şi Serviciul Român de Informaţii şi felicit cele două instituţii pentru transparenţa de care au dat dovadă. Din păcate, protocolul dintre cele două instituţii este folosit în scopuri politice, fie de adversari ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie, fie de adversari ai Serviciului Român de Informaţii. Tocmai de aceea, am sesizat Consiliul Superior al Magistraturii să se pronunţe asupra acestui protocol, dacă conţine elemente nelegale sau dacă a afectat independenţa justiţiei. Consider că orice interpretare din spaţiul public ce aparţine politicienilor interesaţi într-un fel sau altul în acest proces reprezintă o potenţială ameninţare la adresa stabilităţii sistemului judiciar şi la adresa sistemului de securitate naţională", a afirmat, într-un comunicat de presă transmis vineri, Lucian Stanciu-Viziteu, care este membru în Comisia de control a SRI.Potrivit acestuia, în acelaşi timp, "este indecent ca în această perioadă să ne bazăm pe opiniile celor care au fost subiectul unor dosare instrumentate de parchetele naţionale, în cazuri de corupţie sau în cazuri asimilate corupţiei"."O astfel de dezbatere trebuie dusă doar la nivel de magistraţi şi de specialişti în drept şi nu trebuie să se transforme într-o nouă vânătoare de vrăjitoare cu scopul de a albi imaginea unor persoane care au avut sau au probleme în Justiţie", a adăugat Viziteu, conform comunicatului transmis AGERPRES