OMV Petrom a semnat contractul de împărţire a producţiei pentru un perimetru petrolifer offshore în Georgia

OMV Petrom anunţă semnarea contractului de împărţire a producţiei pentru Perimetrul II offshore din zona economică exclusivă a Georgiei din Marea Neagră, potrivit unui comunicat al companiei, remis, miercuri, AGERPRES.

OMV Petrom a câştigat în iunie 2020 o licitaţie internaţională deschisă, organizată de Ministerul Economiei şi Dezvoltării Durabile a Georgiei, pentru suprafeţe offshore.

"Prin semnarea contractului de împărţire a producţiei pentru Perimetrul II din Georgia, am făcut un pas important în zona de est a Mării Negre, în linie cu strategia noastră de a căuta oportunităţi în regiunea Mării Negre. Credem că Marea Neagră are un potenţial ridicat pentru sectorul de producţie şi, cu experienţa noastră de operator de peste 40 de ani în zona offshore românească, avem un avantaj competitiv pentru evaluarea oportunităţilor din acest bazin", a afirmat Christina Verchere, directorul general al OMV Petrom.

Contractul de împărţire a producţiei prevede explorarea, dezvoltarea şi producţia de resurse de hidrocarburi în Perimetrul II offshore. Acesta acoperă o suprafaţă totală de 5.282 de kilometri pătraţi, iar adâncimea apei variază între 400 şi 2.000 de metri.

În calitate de operator, OMV Petrom va înfiinţa o companie de operare în Georgia, va demara în 2021 studii geo-ştiinţifice şi de mediu şi va pregăti în 2022 o campanie seismică offshore 3D de amploare, care va permite o evaluare detaliată a potenţialului acestui bloc.

Explorarea platoului continental românesc din Marea Neagră a fost demarată încă din anul 1969. Prima descoperire de hidrocarburi a avut loc în 1980, iar prima producţie pe mare a început în anul 1987. În prezent, OMV Petrom are operaţiuni de explorare, dezvoltare şi producţie în apele de mică adâncime (perimetrul Istria) şi operaţiuni de explorare în parteneriat cu ExxonMobil în apele de mare adâncime (Neptun Deep) din România.

Producţia de ţiţei şi gaze naturale din apele de mică adâncime este de circa 24.000 bep/zi. În 2020, a reprezentat 16,4% din producţia Grupului în România.

Printr-un joint-venture cu Total (operator), OMV Petrom este activă şi în activităţi de explorare şi de evaluare în blocul Han Asparuh din Bulgaria. Suprafaţa totală de explorare a OMV Petrom în România şi Bulgaria se ridică la 26.000 km2.

OMV Petrom are o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de 53 milioane bep în 2020. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică de înaltă eficienţă de 860 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România şi ţările învecinate prin intermediul a 793 benzinării, la sfârşitul anului 2020, sub două branduri, OMV şi Petrom.

OMV Aktiengesellschaft deţine 51% din acţiunile OMV Petrom. Statul român, prin Ministerul Energiei, deţine 20,6% din acţiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea deţine 7%, iar 21,4% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti şi la Bursa de Valori Londra.