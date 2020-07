OMV Petrom: Perimetrul offshore din Georgia face parte dintr-un sistem regional de hidrocarburi

Perimetrul offshore pe care OMV Petrom doreşte să-l concesioneze în Georgia face parte dintr-un sistem regional de hidrocarburi care se întinde din România spre regiunea caspică, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentanţii companiei petroliere, precizând că sunt deschişi să încheie parteneriate cu alte companii, de preferat cu experienţă în operaţiunile offshore.

În contextul în care, recent, OMV Petrom a fost declarat câştigător al unei licitaţii pentru concesionarea unui perimetru offshore în apele georgiene ale Mării Negre, AGERPRES a solicitat companiei să precizeze care sunt motivele pentru care s-a orientat spre această zonă.

"Strategia noastră este de a ne extinde prezenţa upstream în regiunea Mării Negre şi am parcurs câteva etape pentru a realiza acest lucru. Anul trecut am semnat un contract pentru a intra într-o licenţă de explorare offshore în Bulgaria, iar Georgia a fost un pas firesc. Am identificat un anumit potenţial în timpul studiilor noastre de evaluare, dar avem încă nevoie de date seismice moderne. Există un sistem regional de hidrocarburi care se întinde din România prin Ucraina către Georgia şi Azerbaidjan în regiunea caspică, iar această zonă offshore este parte din acest sistem", spun oficialii Petrom.

Totodată, întrebaţi cum vor fi influenţate operaţiunile offshore din România de cele din Georgia, reprezentanţii companiei au răspuns: "Operaţiunile offshore din România şi cele din Georgia se află în stadii foarte diferite şi nu le putem compara. Cu toate acestea, vom beneficia de cunoştinţele şi experienţa dobândite, pe care le vom putea transfera între diferite proiecte din Marea Neagră".

Oficialii companiei nu au putut preciza care este suma obligatorie care va trebui investită în Georgia, conform licenţei câştigate, întrucât negocierile pentru contractul de partajare a producţiei nu au început încă.

"În prezent, OMV Petrom este operatorul. Suntem deschişi la încheierea unui parteneriat, de preferat cu alte companii cu experienţă în domeniul offshore", au mai spus responsabilii companiei.

De asemenea, aceştia au adăugat că sunt deschişi să analizeze şi alte oportunităţi în regiune.

"Avem o experienţă bogată şi cunoştinţe în ceea ce priveşte regiunea Mării Negre, care ne ajută să evaluăm şi să facem estimări în ceea ce priveşte acest bazin. Suntem deschişi în a lua în considerare alte oportunităţi dacă îndeplinesc aşteptările noastre şi sunt potrivite pentru strategia companiei", se mai arată în răspuns.

Vineri, Ambasada Georgiei a scris pe pagina de Facebook că OMV Petrom va începe operaţiuni de explorare ale zăcămintelor de petrol şi gaze din apele teritoriale georgiene din Marea Neagră, după ce a câştigat o licitaţie internaţională demarată de Agenţia de stat pentru petrol şi gaze din Georgia

"Intrarea unui investitor nou, important şi bine cunoscut în Georgia confirmă că mediul de afaceri din ţară, inclusiv în domeniul extracţiei de gaze naturale şi ţiţei, este transparent, atractiv şi uşor de înţeles pentru giganţii mondiali", a declarat Natia Turnava, ministrul Economiei din Georgia, adăugând că firma care a câştigat licitaţia va începe forajele după studii seismice, potrivit Neftegaz.RU.

Luni, OMV Petrom a confirmat aceste informaţii, precizând că perimetrul, cu o suprafaţă totală de 5.282 de kilometri pătraţi, va fi concesionat oficial numai dacă negocierea unui contract de partajare a producţiei va fi finalizată cu succes.

În acest caz, OMV Petrom va obţine drepturile de a desfăşura activităţi de explorare ţiţei şi gaze naturale în perimetrul II, amplasat în platoul continental şi în zona economică offshore a Georgiei din Marea Neagră, precizează reprezentanţii companiei.

"Ne continuăm planurile de a ne extinde activităţile din upstream în regiunea Mării Negre. Aceasta este o altă etapă importantă, după semnarea unui contract pentru intrarea în licenţa de explorare Han Asparuh, în zona offshore a Bulgariei. Este o continuare firească a experienţei noastre de peste 40 de ani în apele româneşti ale Mării Negre", a declarat Peter Zeilinger, membru al Directoratului, responsabil pentru activitatea de Upstream, citat în comunicat.

Explorarea platoului continental românesc din Marea Neagră a început în anul 1969. Prima descoperire de hidrocarburi a avut loc în 1980, iar prima producţie în Marea Neagră a început în anul 1987. În prezent, OMV Petrom are operaţiuni de explorare, dezvoltare şi producţie în apele de mică adâncime (perimetrul Istria) şi operaţiuni de explorare în parteneriat cu ExxonMobil în apele de mare adâncime (Neptun Deep).

Producţia de ţiţei şi gaze din apele de mică adâncime (perimetrul Istria) este de circa 25.000 bep/zi. În 2019, a reprezentat circa 17% din producţia Grupului în România.