ONG-urile solicită sprijin logistic Ministerului Mediului şi financiar Ministerului Educaţiei pentru recondiţionarea de computere uzate

Aproximativ 40% dintre computerele uzate sunt casate, în România, pentru a fi reutilizate, arată datele Asociaţiei Ateliere Fără Frontiere, care alături, de alte 19 organizaţii neguvernamentale din domeniile educaţiei, social şi de mediu, propune, ca recondiţionarea acestor aparate să fie realizată de companii, organizaţii şi instituţii, precum şi de către persoane fizice, în vederea acoperirii necesarului de calculatoare pentru accesul elevilor la educaţia online şi offline, potrivit Agerpres

Prin intermediul unei scrisori deschise transmisă Ministerului Educaţiei şi Cercetării, un grup format din 20 de organizaţii nonguvernamentale solicită demararea unui amplu program de colectare şi recondiţionare a computerelor uzate.În acest sens, programul va trebui susţinut financiar de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, dar şi logistic de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP)."Costurile per calculator recondiţionat sunt de cel puţin de două ori mai mici decât cele ale unuia nou pentru o configuraţie fezabilă pentru educaţia digitală, sprijinind în acelaşi timp realizarea obligaţiilor naţionale pentru reciclare şi contribuind la creşterea pieţei muncii. Impactul crizei generată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 asupra sistemului de educaţie a reliefat şi a adâncit una din problemele majore, existentă şi anterior acestei crizei, şi anume cea a lipsei accesului la educaţia digitală, una din cauzele principale fiind lipsa computerelor", se arată într-un comunicat de presă al Asociaţiei Ateliere Fără Frontiere.Analiza datelor statistice arată că numărul copiilor care nu au acasă un computer continuă să fie semnificativ, de peste un milion, conform Institutului Naţional de Statistică în anul 2017.

Citește și: Raed Arafat avertizează: Mănușile nu fac decât să-ți dea o falsă senzatie de siguranță



Pe de altă parte, un studiu realizat împreună cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei/Centrul de Politici în Educaţie, în martie 2020, unul din "impedimentele serioase pentru învăţare" reprezintă lipsa unui computer/tabletă/telefon smart, în proporţie de 65%.



"Anual, în România, sunt casate mii de calculatoare uzate. Aproximativ 40% din acestea pot fi reparate pentru o folosinţă optimă de către elevi, conform activităţii de peste 10 ani de recondiţionare realizată de Asociaţia Ateliere Fără Frontiere prin care au fost donate peste 15.000 de calculatoare către mai mult de 1000 de şcoli din zone marginalizate, cu sprijinul financiar al sponsorilor şi al organizaţiei Ecotic. Tot acest efort a fost realizat într-una din întreprinderile sociale ale Asociaţiei Ateliere Fără Frontiere în care lucrează persoane vulnerabile cărora asociaţia le oferă servicii de acompaniere socio-profesională care se finalizează cu integrarea lor pe piaţa convenţională a muncii", precizează sursa citată.



Semnatarii scrisorii sunt: Asociaţia Ateliere Fără Frontiere, Ecotic, Uniunea Profesorilor de Informatică din România (UPIR), Coaliţia pentru Educaţie, Human Catalyst, Salvaţi Copiii, REPER21, Roma Education Fund, Digital Citizens - Think Thank, Institute for Digital Government, Asociaţia Reality Check, Coaliţia pentru Educaţie Digitală, Federaţia Părinţilor şi Aparţinătorilor Legali din România, Reţeaua Română a Întreprinderilor Sociale de Inserţie, Centrul de analiză şi inovare economico-socială (CAIES), ECOSENS, Organizaţia Umanitară Concordia, Fundaţia Alături de Voi, Institutul Bucovina şi Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Protecţia Copiilor (FONPC).