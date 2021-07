ONU cere Marocului şi reprezentanţilor Frontului Polisario să accepte viitorul candidat la postul de emisar special

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, le-a cerut vineri Marocului şi reprezentanţilor Frontului Polisario să accepte viitorul candidat pe care îl va propune pentru funcţia de emisar special al ONU pentru Sahara Occidentală, după recentul refuz al celei de-a 13-a candidaturi, relatează France Presse.

''Este absolut esenţial să avem un emisar special pentru a relansa dialogul politic despre Sahara Occidentală'', a declarat Guterres într-o conferinţă de presă comună cu premierul spaniol Pedro Sanchez, la Madrid, potrivit agerpres.ro.

În absenţa unui acord între cele două părţi, postul de emisar special al ONU pentru Sahara Occidentală este vacant după demisia (oficial din motive de sănătate), în mai 2019, a fostului titular, ex-preşedintele german Horst Kohler.

''Dificultatea este că noi am propus deja 13 nume şi, până în prezent, nu am obţinut consensul părţilor'', a spus Antonio Guterres, care a subliniat că este ''absolut esenţial să fie relansat dialogul politic, pentru a face faţă tuturor nemulţumirilor ce există într-o criză care pentru moment nu are soluţie''.

Conflictul din Sahara Occidentală, fostă colonie spaniolă considerată 'teritoriu non-autonom' de către ONU în absenţa unei reglementări definitive, opune de peste 45 de ani Marocul şi Frontul Polisario, susţinut de Algeria. Marocul controlează de facto aproximativ 80% din suprafaţa Saharei Occidentale.

Frontul Polisario cere un referendum de autodeterminare, în timp ce Rabatul propune o autonomie sub suveranitatea sa.