Operaţiunea de discreditare: Viorica Dăncilă, 'lucrată' din interior

Premierul Viorica Dăncilă este sabotată din interiorul Guvernului, tocmai pentru a se transmite ideea că alţii sunt decidenţii reali. Este teoria expusă de fostul premier Victor Ponta, după gafele din ultima perioadă ale premierului, în special cea în care o consilieră îi spunea unui reporter ce să o întrebe pe Dăncilă.

"Am simtit de la inceput ca este ceva ciudat cu acea “greseala” cu interviul Doamnei Dancila la care s-a dat si discutia anterioara intre consilier si reporter / am intrebat si eu vechile cunostiinte de la Guvern si din presa si toti mi-au spus ca nu a fost nicio greseala ci o chestiune regizata care sa demonstreze ca Viorica Dancila nu este in stare de nimic si e un fel de marioneta a consilierilor care sunt trimisi de Dragnea / in acelasi sens sunt date “pe surse” din Guvern zi de zi informatii catre presa din care sa rezulte ca singurii decidenti acolo sunt Darius Valcov si Sevil Shaideh iar orice discutie cu Dancila este inutila / daca este asa inseamna ca Doamnei Dancila i se construieste aceasta imagine ridicola si umilitoare nu doar de catre presa “rautacioasa” ci chiar din interior - si asta este foarte grav", scrie Victor Ponta pe Facebook.

