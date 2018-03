Opoziţia se uneşte împotriva Guvernului: PNL, USR şi PMP iau la ţintă ministrul responsabil de Centenar

Opoziţia a depus, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, moţiunea simplă "PSD calcă în picioare cea mai mare sărbătoare a românilor de pretutindeni - Centenarul Marii Uniri", adresată ministrului Culturii, George Ivaşcu.

Moţiunea este iniţiată de 108 deputaţi de la PNL, USR şi PMP."Mâine, 27 martie 2018, se împlinesc 100 de ani de când Sfatul Ţării din Basarabia, în unanimitate, a semnat unirea cu patria mumă. Din cele 2.042 de proiecte depuse de autorităţile locale şi autorităţile centrale la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, cel puţin 100 vizau aniversarea zilei de 27 martie 1918. Toate aceste proiecte au fost anulate abuziv, prin decizia unilaterală a actualului ministru al Culturii. Suntem la sfârşitul primului trimestru din anul Centenar. Considerăm că, dacă nu este rea-voinţă în administrarea acestei mari sărbători a tuturor românilor, credem totodată că este un management defectuos", a declarat deputatul PNL Gigel Ştirbu, în plen, potrivit Agerpres

Prin moţiune, deputaţii PNL, PMP şi USR îşi arată îngrijorarea "profundă" faţă de "incapacitatea" Guvernului de a administra buna desfăşurare a sărbătorii de la 1 Decembrie. Deputaţii Opoziţiei consideră necesară o dezbatere publică, având ca temă găsirea de soluţii pentru reconsiderarea unui plan naţional dedicat Centenarului Marii Uniri.



"Prezenta moţiune este despre trezirea, în ultimul ceas, la realitate a ministrului Culturii şi a guvernanţilor actuali să facă ceva pentru ca românii să poată celebra Centenarul Marii Uniri aşa cum se cuvine. Prezenta moţiune aduce în atenţie apărarea intereselor sectorului cultural, ale instituţiilor din domeniu şi oamenilor implicaţi şi, în acelaşi timp, subliniază necesitatea urgentă a soluţionării problemelor cu care se confruntă acest mediu sub actuala guvernare", susţin parlamentarii Opoziţiei.



Semnatarii moţiunii susţin că toate acţiunile şi declaraţiile ministrului Culturii nu au făcut altceva decât să demonstreze "incoerenţa actului de guvernare într-o problemă prioritară, precum organizarea manifestărilor Centenarului".



"Ministerul Culturii a intrat într-o epocă a lipsei de transparenţă, a blocajului instituţional, a lipsei dialogului cu Parlamentul şi a lipsei de strategie de dezvoltare", adaugă aceştia.



Deputaţii Opoziţiei îl critică pe ministrul Culturii şi pentru faptul că nu s-a prezentat la şedinţele Comisiei de cultură.



"Vă caracterizează absenţa, domnule ministru! Absenţa din tot ceea ce înseamnă activitate, proiecte concrete şi materializate în Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. Poate aveţi lucruri mai bune de făcut şi nu vrem să vă reţinem în funcţia de ministru al Culturii tocmai în anul Centenarului", se arată în moţiunea simplă.

Potrivit documentului, România are zero proiecte aprobate, zero proiecte finanţate şi zero proiecte implementate la nivel naţional pentru celebrarea Centenarului.



Semnatarii mai spun că ministrul Culturii nu a semnat contractul de execuţie pentru realizarea Monumentului Unităţii Naţionale de la Alba Iulia.



"Înţelegem că în PSD sunt lupte interne pentru 'ciolan', dar nu putem accepta ca Centenarul Marii Uniri să fie sacrificat. Guvernul PSD-ALDE este complet depăşit de importanţa acestui moment unic. Triumfalista comisie interministerială a Centenarului a reuşit performanţa de a se întâlni o singură dată în ultimele trei luni, deşi ar trebui să se întâlnească săptămânal pentru a lua decizii. PSD-ALDE foloseşte această somptuoasă comisie pentru a bloca, de fapt, luarea deciziilor", se precizează în moţiunea simplă.



Reprezentanţii Opoziţiei se declară convinşi că ministrul Culturii va selecta din nou "ceva" proiecte.



"Probabil veţi muta axul unirii de pe direcţia Arad-Iaşi-Alba Iulia-Bucureşti, pe axa PSD, care obligatoriu începe de la Teleorman şi se termină la Olguţa, via Marian Oprişan. Adică pe noua axă de putere din PSD. Vă atragem atenţia, pentru înţelegerea dumneavoastră, că proiectele rămân doar proiecte pe hârtie dacă nu mai există timpul necesar pentru realizarea lor. Poate ştiţi că în procedurile de achiziţie publică există şi contestaţii. (...) Este de neacceptat să faceţi de râs România la 100 de ani! Nimeni nu vă va ierta pentru asta!", se mai arată în document.



În moţiunea simplă semnatarii îi solicită ministrului Culturii să plece din această funcţie.



"Înţelegem eforturile pe care le faceţi pentru legitimarea partidului din care faceţi parte, PSD, dar să nu vă bateţi joc de patrioţii români. Dacă nu vă interesează pe dumneavoastră şi pe colegii de coaliţie din PSD-ALDE de marea sărbătoare a tuturor românilor de pretutindeni, şi anume celebrarea Centenarului, atunci vă rugăm insistent, daţi-ne pace şi lăsaţi la cârma instituţiei Ministerului Culturii pe un om care trăieşte şi simte româneşte. Scăpaţi-ne de situaţia jenantă în care se află ţara noastră, aceea de a nu fi în stare să organizeze aşa cum se cuvine un eveniment cu o vizibilitate internaţională semnificativă, aşa cum este celebrarea Centenarului Marii Uniri", transmit semnatarii moţiunii simple.