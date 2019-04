Vedeta de televiziune americană Oprah Winfrey a donat 2 milioane de dolari pentru a ajuta la reconstrucția insulei Puerto Rico, ce a fost devastată de uraganul Maria în anul 2017, relatează Reuters, potrivit Mediafax.

Reprezentanții organizației Hispanic Federation and the Flamboyant Arts Fund, care a primit donația, au declarat că jumătate din sumă va fi folosită pentru a acoperi nevoile pe termen lung ale insulei, iar cealaltă jumătate va fi dedicată dezvoltării programelor artistice și culturale.

Oprah Winfrey a declarat că s-a simțit inspirată să facă donația de dramaturgul și compozitorul portorican Lin-Manuel Miranda, cunoscut pentru activitatea sa de pe Broadway, New York. Acesta a susținut reprezentații ale musicalului său "Hamilton" pe insulă, în luna ianuarie.

"Am fost impresionată de devotamentul lui Lin-Manuel Miranda de a aduce «Hamilton» în Puerto Rico și de a susține comunitatea care l-a ajutat în copilărie și am vrut să mă alătur eforturilor de revitalizare ale unei insule atât de bogate din punct de vedere cultural, estetic și istoric", a afirmat aceasta.

Insula Puerto Rico a fost lovită de uraganul Maria în septembrie 2017. Acesta a ucis aproximativ 3.000 de oameni, a distrus case și infrastructură și a lăsat regiunea fără apă potabilă și electricitate pentru câteva luni.

Oprah Winfrey este cunoscută atât pentru activitatea din televiziune, cât și din industria filmului. Ea a fost nominalizată la Oscar și Globul de Aur, în 1986, pentru evoluţia sa din filmul "The Color Purple/Culoarea purpurie". Președinte și director general al propriului post TV, OWN, Oprah Winfrey este și fondatoarea O, The Oprah Magazine și conduce casa de producție Harpo Films.