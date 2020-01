Orange a cumpărat aplicaţia Bucharest City App

Antreprenorul Alexandru Filip şi Dragoş Asaftei, fotograful oficial al preşedintelui României, fondatorii proiectului Bucharest City App – un ghid pentru turişti, dar şi pentru locuitorii din Capitală –, au vândut aplicația operatorului de telefonie mobilă Orange, anunță Ziarul Fianciar, citat de Mediafax.

Valoarea tranzacţiei nu a fost făcută publică. „Oportunitatea de a vinde aplicaţia către Orange a apărut graţie partenerilor noştri de la Eventya, o companie din Sibiu cu care am lucrat pe dezvoltarea aplicaţiei, ei făcându-se vinovaţi pentru numeroase city app-uri din ţară şi nu doar. Eventya este unul dintre businessurile care fac parte astăzi din Orange Fab România - un program de accelerare conceput pentru a susţine antreprenorii în dezvoltarea de produse inovatoare şi distribuirea acestora pe plan local şi internaţional“, spune Alexandru Filip. Practic, partenerii săi de la Eventya le-au spus reprezentanţilor Orange că Bucharest City App este de vânzare.

În prezent, aplicaţia Bucharest City App are peste 81.500 de utilizatori, din care peste 80% folosesc smartphone-uri ce rulează pe sistemul Android de la Google. „Luna trecută, am avut 461 de utilizatori noi sosiţi în mod organic. Pe mobil, utilizatori activi români au fost 1.393, iar străini 614. Însă foarte bine stă versiunea web a aplicaţiei, care a primit 5.603 vizitatori unici români, plus 1.479 vizitatori unici străini. Deci dacă ar fi să facem suma, în decembrie 2019 am avut 6.996 utilizatori români activi şi 2.093 străini“, a precizat Alexandru Filip.

Aplicaţia mobilă şi website-ul funcţionează ca un ghid pentru turiştii care vizitează Bucureştiul, dar şi pentru locuitorii din Capitală, aceştia având la dispoziţie o serie de informaţii cu privire la petrecerea timpului liber în oraş. Astfel, utilizatorii pot afla care sunt principalele obiective turistice din Bucureşti şi din apropiere, precum şi evenimentele organizate în oraş - concerte, filme, expoziţii etc. În plus, aplicaţia oferă şi o listă cu restaurante, cafenele, cluburi din Capitală, centre comerciale, saloane de înfrumuseţare şi spa-uri, precum şi cu locaţii de unde pot închiria biciclete.

Bucharest City App a fost lansat pe 25 ianuarie 2016. Investiţia iniţială în proiect a fost de circa 30.000 euro. În perioada ianuarie 2016 – iunie 2017, aplicaţia Bucharest City App a generat o cifră de afaceri de 120.000 euro.

Odată cu vânzarea către Orange, aplicaţia va trece printr-un proces de analiză, de rebranding, de reorganizare a conţinutului şi de relansare.