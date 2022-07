Oraşele Alba Iulia şi Sebeş susțin Festivalul Sighişoara Medievală

Oraşele Alba Iulia şi Sebeş, prin primarii Gabriel Codru Pleşa şi Dorin Nistor, au anunţat că susţin Sighişoara Medievală, cel mai longeviv festival de acest gen din ţară, şi cred într-o colaborare fructuoasă între cele trei oraşe, atât pe linia organizării de manifestări culturale, cât şi în ce priveşte reabilitarea burgurilor medievale, potrivit Agerpres.

"Să vin la Festivalul Sighişoara Medievală întotdeauna este un privilegiu pentru mine. Am venit şi în calitate de turist, cred că de cinci sau şase ori am fost la festival. Iubesc foarte mult Sighişoara, iar acum vin şi în calitate oficială să aduc salutul din Alba Iulia, aici, în inima Ardealului. La Sighişoara aveţi locuri minunate, îmi place enorm de mult, îmi plac străzile acestea atât de pline cu domniţe şi de paji. Şi văd că turiştii vin şi gustă din nou acest festival care s-a întrerupt în perioada pandemiei, dar care, iată, are loc de 30 de ani. Eu cred că este unul din cele mai vechi festivaluri din România. Sunt încântat pentru că în Alba Iulia şi noi avem o moştenire culturală istorică deosebită, este şi simbolistica a oraşului şi îmi place întotdeauna când văd genul acesta de oraşe medievale, burguri medievale, îmi place Sibiu, îmi place Sighişoara. Îmi place şi partea istorică şi cred că trebuie să o valorificăm din plin, pentru că avem ce arăta dacă vom reuşi să le reabilităm", a declarat primarul din Alba Iulia, Gabriel Codru Pleşa.

Edilul a precizat că este o perioadă în care se poate câştiga acest pariu privind valorificarea moştenirii istorice şi crede că printr-o bună promovare, atât Sighişoara, cât şi Aba Iulia vor câştiga din turism.

Pleşa a arătat că administraţia publică din Alba Iulia depune în continuare proiecte pentru reabilitatea infrastructurii turistice, un exemplu fiind Palatul Principilor Transilvaniei, care "se pare că va fi cea mai importantă clădire din Ardeal".

Primarul oraşului Sebeş, Dorin Nistor, a afirmat că a venit la Festivalul Sighişoara Medievală împreună cu Cavalerii de Muhlbach şi s-a declarat impresionat.

"E prima oară când vin la festival. Am mai fost în Sighişoara, dar la festival nu am fost niciodată, nici în calitate de turist, nici în calitate de primar. Sunt impresionat în primul rând de numărul mare de turişti şi de toată povestea acestei minunate cetăţi, care te îndeamnă să te întorci în timp. Chiar am simţit un lucru de acest fel atunci când am început să păşesc pe străduţele din cetate (...) Da, am avut şi noi evenimente medievale la Sebeş, pentru că şi aici este o cetate medievală. Avem şi Cavalerii de Muhlbach, nişte tineri pe care noi îi susţinem tocmai pentru a păstra tradiţiile şi câteva semne despre ceea ce a însemnat povestea Sebeşului (...) Suntem interesaţi să colaborăm la astfel de evenimente. Primăria Sighişoara va reuşi să crească acest festival şi cu siguranţă noi să învăţăm şi să colaborăm în continuare", a spus Dorin Nistor.

Prefectul judeţului Mureş, Mara Togănel, a apreciat "autenticitatea şi specificitatea" Festivalului Sighişoara Medievală.

"Este un eveniment unic într-o cetate medievală unică şi într-o lume modernă, care cred că completează foarte frumos oferta culturală a judeţului Mureş. Iată că alături de celelalte evenimente ale judeţului Mureş putem spune că avem cu ce să ne mândrim. Mă bucur că interesul a rămas la fel de crescut şi mă bucur că administraţia locală a înţeles că este bine să conserve această tradiţie, s-o ducă mai departe şi s-o îmbunătăţească, dacă este cazul. Nu-mi doresc decât ca oamenii să se simtă bine şi să înţeleagă că dincolo de vremurile pe care le trăim, găsim puterea să ne bucurăm unii de alţii", a afirmat Mara Togănel.