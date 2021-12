Oraşul New York a luat decizia de a nu mai plasa în carantină clase întregi de elevi, în schimb, apar programe de testare pe scară largă

Oraşul New York a luat decizia de a nu mai plasa în carantină clase întregi de elevi după expunerea lor la noul coronavirus şi va prioritiza, în schimb, programe de testare pe scară largă pentru ca elevii asimptomatici care prezintă rezultate negative la testele anti-COVID-19 să poată veni în continuare la şcoală, au anunţat marţi oficialii locali, citaţi de Reuters.

Cu o zi mai devreme, Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor din Statele Unite (CDC) a recomandat scurtarea perioadei de izolare pentru americanii cu forme asimptomatice de COVID-19 de la 10 zile la cinci zile.Preşedintele Joe Biden a promis că va rezolva problemele cauzate de penuria de teste anti-COVID-19 în contextul în care varianta Omicron ameninţă să copleşească spitalele şi a afectat deja serios planurile de călătorie ale multor americani, pe măsură ce se răspândeşte tot mai mult în întreaga ţară în această perioadă a sărbătorilor de iarnă.Varianta Omicron reprezintă 58,6% din totalul infectărilor cauzate de toate variantele de coronavirus care circulau în Statele Unite până în data de 25 decembrie, potrivit estimărilor publicate marţi de CDC.Primarul din New York, Bill de Blasio, a spus că noua politică adoptată de acest oraş este "Stay Safe and Stay Open" ("Rămâneţi în siguranţă şi rămâneţi deschişi") şi că aceasta va intra în vigoare pe 3 ianuarie. Aproximativ 1 milion de elevi din şcolile publice newyorkeze urmează să îşi încheie luni vacanţa de sărbători şi să revină la cursuri.Primarul ales al oraşului New York, Eric Adams, primarul în funcţie, Bill de Blasio, şi guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, au făcut acest anunţ într-o conferinţă de presă comună. Municipalitatea newyorkeză doreşte să detecteze mai multe infectări cu noul coronavirus şi să reducă efectele negative provocate de întreruperile din procesul educativ, considerând că sistemul de predare de la distanţă a fost "un experiment ratat".Precedenta politică anti-COVID-19 din New York consta în plasarea în carantină pentru 10 zile a persoanelor nevaccinate care au intrat în contact apropiat cu elevii infectaţi.În loc să trimită acasă clase întregi de elevi nevaccinaţi, pentru a urma cursuri în format online atunci când un singur elev a fost testat pozitiv, elevii newyorkezi vor primi de acum teste rapide pe care le vor face în locuinţele lor. Dacă sunt asimptomatici şi prezintă rezultate negative, ei vor putea să revină la şcoală în prima zi după primul test cu rezultat negativ.Elevii din New York vor primi al doilea test pe care îl vor face acasă în primele şapte zile după expunerea lor la noul coronavirus, potrivit anunţului oficial de marţi.Aceste măsuri au stârnit însă şi anumite îngrijorări în rândul părinţilor. Unul dintre ei a afirmat pe Twitter că şcolile ar trebui să rămână închise pentru un interval de siguranţă de cel puţin o săptămână, din cauza riscurilor de infectare generate de întâlnirile ocazionate de sărbătorile de iarnă şi călătoriile recente.Alţi părinţi au cerut testarea obligatorie a tuturor elevilor, precum şi a angajaţilor din şcolile newyorkeze.De asemenea, Primăria din New York a decis să limiteze drastic numărul persoanelor care vor putea să asiste la evenimentele organizate în piaţa Times Square în noaptea de Revelion.