Ludovic Orban și-a pus cenușă în cap la Digi24 în cazul Cumpănașu: 'Dle Prelipceanu, dle Prelipceanu, vă spun exact despre ce e vorba' / VIDEO

Prin decizie a premierului Ludovic Orban, Coaliția Națională pentru Modernizarea României a fost desemnată să facă parte dintr-un organism consultativ, coordonat de Ministerul Fondurilor Europene, astfel că Alexandru Cumpănașu a ajuns să sfătuiască Guvernul Orban. Premierul Ludovic Orban a declarat luni la Digi24 despre acest caz:

- Dle Prelipceanu, dle Prelipceanu, va spun exact despre ce e vorba. In pregatirea acordului de parteneriat cu UE privind viitorul exercitiu financiar multianual s-au creat niste comitete consultative care sa participe la structurarea modului in care vor fi cheltuiti banii europeni. Eu am primit propuneri pentru componenta acestor comitet de la Ministerul Fondurilor Europene, eu am semnat aceste propuneri asa cum mi-au fost ele inaintate. Sigur ca ulterior am constatat ca erau aproape in copy-paste dupa componenta celor care au fost probabil in 2014 si am dispus de 5 zile o evaluare foarte serioasa a tuturor organizatiior patronale, confederatiior, organizatiilor care pot sa participe la acest efort. Si deciziile vor fi modificate in cursul acestei saptamani”

- Organizatia lui Cumpanasu ramane pe lista?

- Vom evalua dupa niste criterii obiective. Nu pot sa va spun daca va ramane sau nu aceasta organizatie.

- Vi se pare OK să fie organizația dlui Cumpanasu?

- Nu ar trebui sa participe organizatii care au participat consumul de fonduri UE. Pur si simplu a aparut...din cauza unor tratari superficiale a acestei probleme. Garantez ca vom revizui si vom inclde organizatii reprezentative care au un cuvant de spus.