Orban îl pune la colţ pe ministrul demisionar Costache: 'Poveştile că mergem din uşă în uşă să facem teste nu sunt serioase'

Premierul Ludovic Orban îl taxează dur pe ministrul demisionar Victor Costache, cel care declara miercuri seară că toţi bucureştenii vor fi testaţi pentru COVID-19, echipe de medici urmând să meargă "din uşă în uşă".

"Poveştile că mergem din uşă în uşă să facem teste nu sunt serioase şi aş vrea să accentuez acest lucru. Noi aplicăm clar procedurile, care sunt validate şi au la bază argumentaţii tehnice şi ştiinţifice. Obiectivul nostru este să creştem capacitatea de testare"; a declarat Orban.

"La ora actuală în România este o ordine de priorităţi la testare. Testarea se poate face doar cu aparate de tip PCR, pentru că doar această modalitate asigură precizia 100%. Noi respectăm cu stricteţe procedura adoptată de INPS, care este de fapt şi o recomandare a Comisiei Europene", a mai precizat Orban.

Ce a declarat Costache miercuri seara la Pro TV:

"Am avizat un parteneriat și un program care va demara rapid. Vrem să se testeze toată populația Bucureștiului printr-o serie de echipe care vor merge door to door (din ușă în ușă- n.red.), după modelul Coreei de Sud. Este foarte important să facem milioane de teste. Până la sfârșitul săptămânii, vom avea încă 200.000 de teste. Am pornit cu un singur centru de testare în ianuarie și acum avem cel puțin 20 și vrem să avem 1-2 la nivel județean."