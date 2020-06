Orban își dorește un mandat de 4 ani în fruntea Guvernului: 'Când vom tăia panglici, să ştim clar că este doar meritul nostru'

Prim-ministrul Ludovic Orban afirmă că îşi doreşte un mandat de patru ani în fruntea Guvernului pentru a putea să finalizeze obiective de investiţii mari în infrastructură. „Cine taie panglica nu este întotdeauna cel care are meritul pentru realizarea unei lucrări”, declară premierul.

„Cine taie panglica nu este întotdeauna cel care are meritul pentru realizarea unei lucrări. Realizarea unei lucrări mari de investiţii este rodul colaborării şi efortului pe care-l fac foarte mulţi actori. Un proiect pleacă de la idee, are nevoie de studiu de prefezabilitate sau direct studiu fezabilitate, are nevoie de proiect tehnic, are nevoie de o echipă care să-l construiască, are nevoie de multe alte lucruri care sunt conexe. Un proiect mare de investiţii durează patru, cinci şase ani de zile, în funcţie de mărimea şi de complexitatea lui. Ce-mi doresc, dacă mă întrebaţi, îmi doresc un mandat de patru ani în fruntea Guvernului astfel încât, când vom tăia panglici, să ştim clar că este doar meritul nostru şi al cel celor care au colaborat la realizarea acestor investiţii fundamentale în infrastructura României”, a argumentat şeful Guvernului.

Prim-ministrul a adăugat că este posibil ca în curând să se finalizeze tronsonul Borş – Biharia, că se construieşte „destul de rapid” tronsonul 2 din drumul care va lega Craiova de Piteşti şi care ar urma să fie gata anul viitor, precum şi 6 kilometri de pe tronsonul Comarnic - Braşov.

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a precizat că şi alte tronsoane de drum aflate în lucru au un progres fizic de peste 90%.