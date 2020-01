Orban explică de ce a ales angajarea răspunderii în Parlament în detrimentul OUG pe alegerea primarilor în două tururi. Ce se întâmplă cu președinții de CJ

Premierul Ludovic Orban a declarat, duminică, într-un interviu pentru Hotnews, că a ales angajarea răspunderii Guvernului pe alegerea primarilor în două tururi în detrimentul OUG, întrucât există posibilitatea în acest context ca legea să fie îmbunătățită în Parlament prin amendamente din partea aleșilor. Orban a adăugat că angajarea răspunderii pe legislația electorală nu vizează președinții de Consilii Județene.

„Am ajuns la concluzia ca e imposibil sa adoptam OUG. Au facut o smecherie in Birourile Permanente. Proiectul de lege privind alegerea primarilor in doua tururi a fost trimis catre o comisie de cod electoral. De fapt, ingropat in comisia de cod electoral. A doua varianta era OUG. SI aici am fost extrem de rezervat in ceea ce priveste OUG. Trebuie temei constitutional. NU puteam sa adoptam o OUG cat aveam in discutie asumarea raspunderii”, a declarat Ludovic Orban.

Orban a punctat că angajarea răspunderii în Parlament „e o reglementare mai amplă” și cuprinde „mai multe articole pe primari”.

Cât privește alegerea presedintilor CJ, Ludovic Orban a precizat nu sunt modificari aduse prin angajarea răspunderii în Parlament.

„Exista sansa foarte mare ca acesta lege sa iasa din comisia de cod electoral avand in vedere ca e sustinuta de UDMR si sa fie adoptat in dezbatere parlamentara”, a punctat Orban.