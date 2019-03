Ordin dat de Kovesi la DNA - 'La instanță se trimit numai suporții care conțin convorbiri relevante' (presă)

Potrivit unui document prezentat de Antena 3, Laura Codruta Kovesi ar fi semnat un ordin intern in aprilie 2016 ( ordinul 38 ) care se refera, printre altele , la modul de valorificare a interceptarilor de catre DNA. Ordinul a fost semnat dupa decizia prin care CCR a interzis colaborarea SRI cu DNA in punerea in executare a mandatelor de supraveghere.

"Cap 1 Valorificarea interceptarii comunicatiilor

Art 1 (1) In conformitate cu art 143 alin (2) si (4) din CPP la instanta de judecata se trimit numai suportii care contin convorbirile relevante in cauza.

(2) Suportul trimis instantei va constitui copia certificata a suportului proba digitala primit de la Biroul Telecomunicatii, in conformitate cu art 143 alin 2 din CPP.

(3) Crearea acestui suport va fi insotita de intocmirea unui punte de vedere e copiere in care se vor mentiona elementele necesare", se arata in document.

Citeste si Kelemen Hunor o susține pe Codruța Kovesi la șefia Parchetului European - A fost clasată pe primul loc, atunci trebuie să fie acolo

Articolul 142 din CPP prevede ca :''Datele rezultate din măsurile de supraveghere care nu privesc fapta ce formează obiectul cercetării sau care nu contribuie la identificarea ori localizarea persoanelor, dacă nu sunt folosite în alte cauze penale potrivit alin. (5), se arhivează la sediul parchetului, în locuri speciale, cu asigurarea confidenţialităţii. Din oficiu sau la solicitarea părţilor, judecătorul ori completul învestit poate solicita datele sigilate dacă există noi probe din care rezultă că totuşi o parte dintre acestea privesc fapta ce formează obiectul cercetării. După un an de la soluţionarea definitivă a cauzei, acestea sunt distruse de către procuror, care întocmeşte un proces-verbal în acest sens".

Potrivit articolului 143 :