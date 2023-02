Organizația Semiluna Roșie, criticată pentru că a vândut corturi în loc să le dea victimelor cutremurelor

Organizația Semiluna Roșie din Turcia a fost criticată după dezvăluirile potrivit cărora a vândut corturi unei organizații de caritate în loc să le doneze oamenilor care aveau nevoie urgentă de ele, după cutremurul masiv care a făcut aproximativ 50.000 de victime la începutul lunii februarie.

Dezvăluirile au arătat că Semiluna Roșie a vândut 2.050 de corturi organizației caritabile AHBAP pentru 46 de milioane de lire turcești (aproximativ 2,4 milioane de dolari), au declarat ambele grupuri, potrivit CNN.

AHBAP, o organizație cunoscută în Turcia, a anunțat că era disperată să achiziționeze corturi și nu a putut găsi niciunul pe care să îl livreze persoanelor aflate în nevoie. De aceea a luat decizia de a le cumpăra de la Semiluna Roșie, care este cunoscută în Turcia sub numele de Kizilay, scrie Mediafax.

„Prietenii noștri au avut o întâlnire cu Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ș, care este o filială a Kızılay. Am semnat imediat contractul pentru corturi, am aflat că avem în mână 2.050 de corturi, iar în dimineața următoare am trimis 2.050 de corturi în zona cutremurului. Deoarece cutremurul a afectat 10 provincii, iar distrugerile au fost la un nivel extraordinar, stocurile existente la toți producătorii de corturi din țara noastră nu au putut satisface doleanțele cetățenilor noștri. Companiile pe care le-am contactat la acel moment nu aveau corturi pe care să le putem trimite în zona cutremurului în acea dimineață. Au reușit să le confecționeze în cel mult o săptămână", a explicat AHBAP într-un tweet.

Președintele Semilunii Roșii, Kerem Kınık, a declarat luni că nu avea cunoștință de această vânzare, adăugând că a fost decizia personalului său de a vinde corturile. El a mai spus că, dacă ar fi fost la curent cu situația, ar fi sugerat să fie oferite victimelor cutremurului.

Haluk Levent, un cântăreț care a fondat AHBAP, a scris luni într-un tweet că organizația sa caritabilă nu numai că a cumpărat corturi, dar a achiziționat și „30 de mii de unități de alimente de la Kızılay Lojistik A.Ș., care fiecare ar furniza 3 mese pentru o familie de 4 persoane și nu expiră timp de un an".

„În total, am cumpărat alimente în valoare de 108 milioane de lire turcești de la cinci furnizori diferiți. 14 milioane de dolari din această sumă (aproximativ 742.000 de dolari) am cumpărat de la Kızılay Lojistik A.Ș.", a susținut Levent.

Dezvăluirile au atras critici în Turcia. Ahmet Davutoglu, care a fost prim-ministru în cadrul Partidului AK al președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a criticat Semiluna Roșie pe Twitter.

„Semiluna Roșie nu poate vinde corturi în timp ce oamenii așteaptă cu disperare corturi pe stradă. Aceste corturi ar fi trebuit să fie livrate gratuit oamenilor din regiune. Asta se numește ignoranță", a spus Davutoglu.

În urma cutremurului, multe persoane au acuzat guvernul turc că nu a reușit să distribuie corturi și alimente în regiunile afectate de cutremur.