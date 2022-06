Organizatorii Tuşnad Gastro Blues Fest: 'A fost bine, a fost frumos, să vedeţi cum va fi la ediţia 100'

Ediţia din acest an a festivalului Tuşnad Gastro Blues Fest, de la Băile Tuşnad, a fost una reuşită, cu muzică de foarte bună calitate şi trei premiere, spun organizatorii, care promit să evenimentul va avea cel puţin o sută de ediţii.

"Muzica a fost wow, a fost super! Mă uitam acum pe video la Marcus Bonfanti şi am început să plâng. Eram copil, acum 30 ani, ascultam Ten Years After. Ten Years After e o trupă care a cântat şi la Woodstock şi Bonfanti este chitaristul şi vocalul de la Ten Years After. (...) În afară de Bonfanti, toţi cei din trupă au câte 70- 80 ani şi l-au cooptat pe el acum vreo cinci ani şi e chitarist şi vocalist la această trupă. Iar legat de Dr. Feelgood, trupa care a închis a doua seară, l-am dus pe tata la toboşar, pentru că aveau aceeaşi vârstă, 78 ani. (...) Anul acesta a fost bine, frumos, să vedeţi cum va fi la ediţia o sută. Şi pun pariu că o să o prindem, pentru că Elon Musk va găsi o soluţie să trăim până atunci", a declarat, pentru AGERPRES, organizatorul principal al evenimentului, Pilbath Attila.

Festivalul care s-a desfăşurat pe terenul de sport din Băile Tuşnad, pe malul Oltului, a fost organizat sub sloganul #EcoFriendlyFestivals de către Organizaţia GeoEcologică ACCENT, cu sprijinul Primăriei Băile Tuşnad, având rolul de a promova staţiunea care l-a găzduit, potrivit Agerpres.ro.

Timp de trei zile au avut loc concerte live, foarte apreciate de public, degustări de vin, expoziţii, dar şi degustarea unor preparate gastronomice, fie tradiţionale, fie specifice altor ţări.

Preşedintele Organizaţiei GeoEcologice ACCENT, Pilbath Attila, a precizat că se aştepta ca numărul spectatorilor să fie de două sau de trei ori mai mare şi pune absenţa unui public mai numeros pe seama situaţiei generate de războiul din vecinătate, punctând faptul că oamenii sunt mai cumpătaţi şi mai degrabă economisesc bani decât să îi cheltuie pe diverse forme de distracţie, cum făceau altă dată.

Potrivit organizatorilor, ediţia din 2022 a Tuşnad Gastro Blues Fest a venit cu trei premiere pentru România, respectiv chitaristul britanic Marcurs Bonfanti, "un artist cu o bogată carieră solo, care din 2014 l-a înlocuit pe Joe Gooch în faimoasa trupă Ten Years After", legendara trupă britanică "Dr. Feelgood", formată în 1971, precum şi Gisele Jackson, din SUA, "una dintre cele mai importante voci din muzica afro-americană, o artistă ce şi-a început cariera în muzică soul, atunci când Ray Charles a adus-o în trupa sa", ea fiind acompaniată de trioul spaniol The Shu Shu's.

De asemenea, pe scena festivalului a revenit muzicuţistul maghiar Pribojszki Matyas aka Jumping Matt, alături de trupa sa, iar printre artiştii şi formaţiile autohtone prezente la festival s-au numărat Bruning Blues, Soul Serenade, Florin Giulea Trio, Zsugya Robert Cristian aka Southernman Robbie, dar şi Bluesmans.

Primele două ediţii ale festivalului s-au desfăşurat în condiţii foarte dificile, din cauza pandemiei de COVID-19, iar organizarea ediţiei din acest an a fost marcată de războiul din Ucraina, unii artişti străini având temeri în legătură cu conflictul din vecinătatea României.

La evenimentul din acest an a fost prezentă şi echipa Agenţiei Naţionale Antidrog, împreună cu jandarmi din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Harghita, iar participanţii la festival au putut experimenta "ochelarii de droguri", care simulează o gamă largă de efecte care pot fi declanşate de consumul de droguri, precum şi "ochelarii de alcool", care simulează o intoxicaţie puternică cu alcool.