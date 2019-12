Oros: Problema pieţei de desfacere cu care se confruntă fermele de familie poate fi rezolvată doar prin asociere

Fermele de familie constituie o prioritate a Guvernului, iar problema pieţei de desfacere cu care se confruntă acestea poate fi rezolvată doar prin asociere, potrivit ministrului Agriculturii, Adrian Oros, scrie AGERPRES.

El a participat marţi la Conferinţa Naţională cu tema "Ferma de familie în centrul viziunii agricole post 2020", eveniment care face parte dintr-o serie de trei conferinţe naţionale organizate de Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală (RNDR) din cadrul Autorităţii de Management pentru PNDR."Fermele de familie se confruntă cu problema pieţei de desfacere, o problemă care poate fi rezolvată doar prin asociere. Este important să încurajăm tinerii, căutând acele soluţii pentru a le oferi acces la teren", a declarat ministrul Agriculturii.La eveniment au mai participat Florian-Emil Dumitru, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Daniela Rebega, director general adjunct al Direcţiei Generale Dezvoltare Rurală - Autoritate de Management pentru PNDR, Adela Ştefan, şef serviciu AM PNDR, Claudiu Coadă, director general adjunct al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, precum şi Adrian Pintea, director general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.Emil Dumitru a subliniat cu această ocazie că obiectivul ministerului este de a consolida clasa de mijloc - ferma de familie şi de a susţine dezvoltarea mediului rural."Ferma de familie este esenţa agriculturii din România", a conchis Emil Dumitru.La rândul său, Daniela Rebega, directorul general adjunct al DGDR, a afirmat că ferma familială este un pilon economic pentru dezvoltarea sectorului agricol şi a prezentat modul în care aceasta este susţinută în PNDR 2014 - 2020 şi principalele modificări vizate de Politica Agricolă Comună post 2020.Totodată, Adela Ştefan a prezentat instrumentele financiare şi cele de gestionare a riscurilor în agricultură. Având în vedere că, din acest an, fermierii români şi alte categorii de beneficiari au acces la noi forme de sprijin finanţate din PNDR, reprezentantul AM PNDR a menţionat că accesul la finanţare este esenţial pentru modernizarea agriculturii şi pentru dezvoltarea afacerilor şi a spiritului antreprenorial în spaţiul rural.În acest context, Claudiu Coadă, director general adjunct al AFIR a susţinut o prezentare referitoare la optimizarea implementării PNDR, iar Adrian Pintea, directorul general al APIA, a prezentat sprijinul financiar acordat fermierilor de către APIA prin măsurile gestionate din PNDR.Scopul conferinţei, la care au participat aproximativ 250 de persoane, a fost informarea asupra noii abordări a Politicii Agricole Comune şi asupra impactului finanţărilor din PNDR 2014 - 2020.