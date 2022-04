OSCE, acuzații grave la adresa rușilor: mai mulți membri ne-au fost arestați

Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) s-a declarat duminică ''extrem de îngrijorată'' după arestarea în Ucraina, în teritoriile separatiste pro-ruse, a unora dintre membrii misiunii sale, relatează AFP.

La scurt timp după invazia rusă din 24 februarie, OSCE a evacuat câteva sute de observatori din zeci de ţări care monitorizau încetarea focului din 2014.



Dar angajaţi ucraineni rămân la faţa locului, dintre care ''un anumit număr sunt reţinuţi la Doneţk şi Lugansk'', a deplâns OSCE într-un mesaj postat pe Twitter, afirmând că se folosesc toate canalele disponibile pentru a facilita eliberarea lor''. Nu au fost furnizate alte detalii.



Serviciile de securitate ale separatiştilor din Lugansk, citate de agenţia de presă rusă TASS, au anunţat la 11 şi 14 aprilie că au arestat doi membri ai Misiunii Speciale de Monitorizare (SMM).

The OSCE is extremely concerned that a number of @OSCE_SMM national mission members have been deprived of their liberty in Donetsk and Luhansk and is using all available channels to facilitate their release.