OUG pe anticipate? Reacția premierului Orban: 'Nu poți să emiți o OUG în momentul în care tu ți-ai asumat răspunderea pe un proiect de lege'

Guvernul ar putea adopta o ordonanță de urgență pentru organizarea alegerilor anticipate, susțin surse politice. Executivul ar lua această decizie, deoarece în cazul demiterii prin moțiune de cenzură, nu ar mai putea emite OUG pe această temă, fiind un Guvern interimar. Premierul Ludovic Orban a anunțat că nu poate emite o ordonanță de urgență din moment ce guvernul condus de el și-a asumat răspunderea pe acest proiect de lege.

„Nu cunosc care este situația în momentul de față privitor...Nu, pentru asta ne-am asumat răspunderea în fața Parlamentului. Să dăm OUG când ne-am angajat răspunderea pentru alegeri. Nu vă gândiți că am avut o situație, dar situația prin care am fost obligați să emitem OUG cu domeniul prin care ne-am angajat răspunderea a apărut la legea de corectare a OUG114 și am fost obligați să adoptăm OUG pentru că a fost atacată la CCR și pentru că execuția bugetară nu era posibilă fără reglementarea din legea pe care ne-am angajat răspunderea. (...) Situația în care ne găsim este o situație diferită. Noi suntem în procedura de angajare a răspunderii. Nu poți să emiți o OUG în momentul în care tu ți-ai asumat răspunderea pe un proiect de lege”, a spus premierul, fiind invitat să comenteze informațiile apărute pe surse în spațiul public.

El a confirmat totuși discuțiile cu AEP pe marginea unei OUG privind anticipatele.

„Împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă a existat o discuţie şi a rezultat necesitatea reglementării situaţiei în care se ajunge la anticipate. Acum, în legislaţie, nu există o reglementare precisă referitoare la anticipate. Se ştie că există prevederi constituţionale care stabilesc termenul maxim de organizare a alegerilor anticipate, termenul maxim fiind de 90 de zile. Ca atare, este nevoie de o adaptare a legislaţiei pentru a avea reguli concrete în ceea ce priveşte anticipatele. Nu cred că trece moţiunea, dar paza bună trece primejdia rea şi este bine să fim pregătiţi. Dacă trece moţiunea, noi nu vom vota niciunul din cele două Guverne, pentru a declanşa alegerile anticipate", a mai spus premierul Ludovic Orban.