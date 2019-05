Mijlocaşul Ovidiu Hoban a anunţat, duminică seară, după meciul cu FCSB, că va rămâne la CFR Cluj şi în sezonul următor.

"Voi mai juca la CFR încă un an. Am discutat cu membrii conducerii şi am decis să mai prelungim pentru încă un an", a declarat Hoban.

Ovidiu Hoban, în vârstă de 36 de ani, joacă la CFR Cluj din 2017, când a venit de la Hapoel Beer Sheva.