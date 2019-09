Ovidiu Petre, după cooptarea în staful FCSB: 'Îmi doresc să ajut cât mai mult, să obţinem multe succese'

Fostul internaţional Ovidiu Petre adeclarat, miercuri, după cooptarea în staful FCSB ca analist video, că îşi doreşte să obţină multe succese cu echipa la care a “cunoscut cele mai mari satisfacţii”, anunță news.ro.

”Mă bucur foarte mult că am revenit la echipa la care am cunoscut cele mai mari satisfacţii şi pentru care am evoluat şi am şi înscris în UEFA Champions League. Îmi doresc să ajut cât mai mult staff-ul tehnic şi jucătorii şi împreună să obţinem multe succese”, a spus Petre pentru fcsb.ro.

Ovidiu Petre, în vârstă de 37 de ani, a evoluat pentru echipa bucureşteană între 2006 şi 2010, în 100 de partide, a înscris opt goluri în toate competiţiile.