Pablo Cortacero are nevoie de fapte să ne recâştige încrederea, spune Ionel Gane

Tehnicianul dinamovist Ionel Gane a declarat, duminică seară, după meciul cu FC Botoşani, scor 0-4, că Pablo Cortacero trebuie să le recâştige încrederea celor de la Dinamo după problemele din ultimele luni. În ceea ce priveşte partida cu botoşănenii, Gane consideră că aceasta trebuie uitată rapid, potrivit news.ro.

“Meciul s-a jucat în primele minute, când noi nu am început foarte bine. Au contat şi absenţele, am avut zece jucători under 21, au lipsit jucători importanţi. Lucrurile s-au liniştit în privinţa jucătorilor, de a rămâne la echipă şi a mă baza pe ei în continuare.

Citește și: SURSE Fostul prim-ministru Tăriceanu începe PELERINAJUJL la DNA-A pus pe masa procurorilor bunuri pentru acoperirea sechestrul de 800.000 dolari pus de Direcție

Acest meci trebuie să îl uităm foarte repede. (...) Cred că Pablo Cortacero are nevoie de fapte să ne recâştige încrederea. Sunt multe lucruri puse la punct în ultimul timp datorită celor de la DDB”, a spus Ionel Gane la Digi Sport.

Formaţia FC Botoşani a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Dinamo, într-un meci din etapa a XVIII-a a Ligii I.

Golurile au fost marcate de Keyta ‘1, ’37 (penalti), Ongenda ’23 şi Haruţ ’64.