Pablo Cortacero, patronul echipei Dinamo: 'Mă simt foarte rău, cred că am COVID'

Pablo Cortacero a declarat pentru site-ul fanilor lui Dinamo București, echipă pe care o conduce, că o să își facă un test pentru coronavirus, din cauza faptului că nu are o stare de sănătate foarte bună, anunță alephnews.ro.

„Mă simt extraordinar de rău. Cred că am COVID, dar încă nu e confirmat, o să-mi facă un test astăzi. De două zile am febră și dureri în tot corpul. De asemenea, nu mai am miros.

Mă simt foarte rău, dacă nu-mi revin o să merg la spital la urgențe. Familia mea este bine deocamdată, m-am izolat într-o altă parte a casei. Joi îmi cumpărasem bilete să vin la București, dar am suspendat totul deocamdată”, a spus Pablo Cortacero, pentru doardinamo.ro.

În absența lui Cortacero, Dinamo este pe locul 15 în Liga 1. În ultima etapă, echipa antrenată de Cosmin Contra a pierdut, 0-2, cu Sepsi Sfântu Gheorghe.