Pacient mort la aeroport, în timp ce era transportat în Polonia

Trei pacienţi confirmaţi pozitiv la COVID-19, care se află în terapie intensivă la Unitatea de Primire a Urgenţelor din cadrul Spitalului "Sf.Spiridon" din Iaşi, au fost transferaţi cu avionul în Polonia.

Coordonatorul UPU din cadrul Spitalului "Sf. Spiridon" din Iaşi, prof.univ.dr Diana Cimpoeşu, a declarat că iniţial ar fi trebuit să fie transferaţi în Polonia patru pacienţi COVID-19, însă unul dintre ei a suferit un stop cardiac chiar la aeroport.

"S-au început manevrele de resuscitare, s-au reîntors în UPU, unde a decedat", a precizat coordonatorul UPU din cadrul Spitalului "Sf Spiridon" din Iaşi, prof.univ.dr Diana Cimpoeşu.

Ea a menţionat că transferul acestor pacienţi s-a făcut cu acordul familiilor, scrie agerpres.ro.

"Am luat legătura cu familiile tuturor pacienţilor intubaţi care erau în această unitate pentru a obţine acordul familiilor pentru a-i transfera la spitale din străinătate. În urma demersului, doar patru dintre familii au fost de acord cu transferul. Aceşti pacienţi sunt internaţi în UPU şi intubaţi de mai multe zile. Cel mai vechi pacient este din data de 16, iar ceilalţi sunt internaţi de patru, respectiv două zile, fără locuri în ATI. Noi am transferat tot ce am putut pe secţiile de ATI din judeţul Iaşi. În permanenţă am avut între 12 şi 20 de pacienţi pe ventilaţie mecanică în UPU. Este un efort, sunt convinsă, şi din partea colegilor din Polonia, dar este un efort în ajutorul acestor pacienţi. Ei sunt pacienţi critici, sunt pacienţi care au trebuit intubaţi pentru că hipoxia a determinat stare de comă sau pentru că aveau insuficienţă respiratorie cu alterare profundă a gazelor arteriale, nu puteau respira singuri fără ventilaţie mecanică, sunt sedaţi, au tratament complex făcut aici în România", a declarat prof.univ.dr Diana Cimpoeşu, care a ţinut să precizeze că în aceste cazuri prognosticul este unul rezervat.

Potrivit sursei citate, marea majoritate a pacienţilor care ajung în UPU din cauza COVID-19 sunt nevaccinaţi.

"Un singur pacient, pe care l-am transferat astăzi în ATI, a fost vaccinat", a precizat coordonatorul UPU de la Spitalul Sf Spiridon.

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a declarat că mai mulţi pacienţi infectaţi cu noul coronavirus vor fi transferaţi în Austria şi Polonia în cursul zilei de vineri.

Cseke Attila a spus că Polonia pune la dispoziţie României 20 de paturi ATI.