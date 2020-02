Pacienti cu boli cardiace, operati prin incizii de doar 3 cm de echipa medicala condusa de Conf Dr. Catalin Constantin Badiu

De la inceputul acestui an, la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti echipa medicala condusa de Conf. Dr. Catalin Constantin Badiu a trecut la un nou standard in chirurgia cardiaca minim invaziva si anume chirurgia cardiaca endoscopica. Aceste interventii se fac in Blocul Operator Central de la SUUB, acolo unde exista aparatura de ultima generatie necesara pentru astfel de operatii. Chirurgia cardiaca endoscopica reprezinta o tehnica superioara chirurgiei cardiace minim invazive (la care este necesara departarea coastelor), in sensul ca pentru a opera inima endoscopic se face o incizie foarte mica, de doar 3 centimetri in spatiul intercostal fara a fi afectata deloc structura geometrica a toracelui. Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti devine astfel unul din putinele centre din Europa unde se face chirurgie cardiaca endoscopica.

„Noi, echipa medicala de la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, facem chirurgie cardiaca minim-invaziva de cativa ani, de cand a fost deschisa sectia de chirurgie cardiovasculara. Acum, insa, am mers mai departe, spre proceduri endoscopice de tratare a valvei mitrale, in care trauma unei proceduri minim invazive este si mai redusa, operand valvele bolnave printr-o incizie de aproximativ 3 centimetri printre coaste fara a atinge structurile osoase. Pe langa incizia prin care operam pacientul, mai facem una mai mica prin care introducem endoscopul cu care intram pana la nivelul structurii cardiace respective, pentru a vedea exact zona care trebuie operata. Camera cu ajutorul careia sunt redate pe monitoare structurile cardiace nu numai ca mareste zona operata, dar o si reda tridimensional. Asadar, in astfel de operatii noi nu vedem direct structura cardiaca operata, ci vedem imaginea 3D transmisa de endoscopul introdus in torace, pe mai multe monitoare. Procedura endoscopica de tratare a valvei mitrale are un beneficiu real si semnificativ pentru pacient, deoarece, asa cum am mentionat anterior structurile osoase ale toracelui nu sunt afectate deloc. Daca in cazul chirurgiei clasice se deschidea sternul, iar in cazul chirurgiei cardiace minim invazive departam coastele, de data aceasta intram pur si simplu prin spatiul de circa un centimetru latime existent dintre doua coaste. In tari ca Germania sau Belgia aproximativ 40% dintre procedurile de valva mitrala sunt efectuate minim-invaziv, dar numai sub 5% prin proceduri endoscopice, numarul de centre si chirurgi care ofera astfel de proceduri fiind inca foarte redus”, ne-a declarat Conf. Dr Catalin Constantin Badiu.

Medicul a precizat ca astfel de operatii nu pot fi facute pentru toti pacientii care sufera de o boala a valvei mitrale . „Noi am pornit acest program si incercam sa intervenim endoscopic in cazul tuturor pacientilor care nu au patologii care contraindica operatiile minim-invazive. In cazul acestor tehnici chirurgicale operatorul principal trebuie sa lucreze foarte strans impreuna cu intreaga echipa, fiecare membru al acesteia, avand rolul lui determinant pentru succesul procedurii. Comunicarea si interdependenta dintre anestezist, chirurgi, ecografist, perfuzionist si nu in ultimul rand asistenta de instrumentar este una mult mai intensa fata de cea din cadrul procedurilor conventionale. Chirurgia cardiaca minim invaziva, la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti reprezinta aproximativ 25% din totalul procedurilor efectuate, numarul pacientilor cu patologii valvulare singulare sau combinate ce beneficiaza de proceduri chirurgicale efectuate prin endoscopie, minitoracotomie sau ministernotomie fiind in continua crestere. Ne dorim sa dezvoltam programul endoscopic astfel incat toate operatiile valvulare ce permit o astfel de abordare, sa poate fi efectuate astfel”, a completat seful Sectiei de Chirurgie Cardiovasculara de la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti.