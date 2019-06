Pagina de Facebook a lui Dan Barna, luată cu ASALT de comentatori care cer USR - PLUS să îl susțină pe Iohannis în cursa pentru Cotroceni

Pagina liderului USR Dan Barna a fost luată cu asalt de comentatori care cer alianței USR - PLUS să îl susțină în cursa de la alegerile prezidențiale pe președintele în funcție, Klaus Iohannis. Totul după ce, ieri, Barna admitea public că a avut discuții aprinse cu Dacian Cioloș, liderul PLUS, privind desemnarea unui candidat comun al alianței la prezidențiale.

"Eu sînt un votant USR și un susținător USR dar eu cred că v-ați grăbit cu candidatura la președinția României eu vă spun că nu sînteți maturizat politic pentru a ocupa o funcție de președinte și din cauza asta nu am să vă votez la prezidențiale și nu cred că sînt singurul votant USR dar pro Iohannis și asta o să observați că la prezidențiale nu o să luați mai mult 13%", scrie un comentator pe pagina lui Barna.

Un alt bărbat solicită: "Fără prezidențiale! Sustineti-l pe Iohanis,este cel mai bun pentru România, momentan !! În rest ,tot respectul meu !!".

"Atunci susțineți-l pe Johannis la președinție! In schimb ii cereți fotoliul de premier PNL-ului iar președintelui ii cereți referendum pentru “fără penali in functii publice” sau o alta tema care ar schimba in bine România!

Nu va mai certați și va spun ca cu un candidat propriu la președinție riscați sa pierdeți și președinția și guvernul, ambele in dauna PNL! Trebuie sa fiti mai buni ca ceilalți care se lupta doar pentru functii și bani..!", recomandă un alt bărbat.