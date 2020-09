Paisprezece jucători ai naţionalei Under-17 a Belgiei, infectaţi cu coronavirus

Paisprezece fotbalişti şi trei membri ai staff-ului tehnic al naţionalei Under-17 a Belgiei au fost infectaţi cu Covid-19, iar cele două meciuri pe care această echipă ar fi trebuit să le dispute sâmbătă (a 45 de minute fiecare) împotriva reprezentativei similare a Germaniei au fost anulate, a anunţat luni presa belgiană.

Jucătorii ar fi luat virusul în timpul drumului cu autocarul, a explicat un oficial al Federaţiei belgiene de fotbal, Philippe Rosier."Este o lovitură în moalele capului, regretăm această situaţie, mai ales pentru părinţii şi copiii implicaţi. Am luat toate măsurile pentru ca asta să nu se întâmple, am fost foarte riguroşi cu protocoalele, însă această situaţie totuşi s-a produs. Toată lumea a ajuns la hotel duminică seara (pe 30 august - n. r.): am testat jucătorii şi staff-ul. (...) Toate testele au fost negative. Marţi am luat autocarul către Germania şi joi am jucat împotriva nemţilor. Un fotbalist a început să aibă simptome vineri dimineaţă. Toată lumea a fost izolată şi am testat tot grupul: 17 persoane erau atunci infectate. Analizăm situaţia împreună cu virusologii. Contagiunea, presupunem noi, s-a întâmplat în timpul drumului cu autocarul. Este singurul loc în care au fost adunaţi toţi într-un spaţiu închis. În restul timpului, am menţinut mereu distanţa şi purtarea măştii. Dacă iei autocarul în Belgia, se opreşte regulat şi deci de fiecare dată intră aer proaspăt. Nu a fost cazul şi la drumul nostru timp de trei ore. Probabil a fost o problemă cu ventilaţia. Toată lumea s-a spălat pe mâini înainte şi după şi au purtat masca în autocar. Probabil virusul s-a putut răspândi când au mâncat sau au băut", a spus Rosier.După cele 17 cazuri de Covid-19 de la echipa U-17 a Belgiei, selecţionata similată a Germaniei a decis să anuleze meciurile de pregătire pe care le avea programate luni împotriva Luxemburgului. La reprezentativa U-17 a Germaniei nu a existat niciun caz pozitiv, a indicat Federaţia germană de fotbal (DFB).