Palatul Buckingham publică prima imagine cu Regele Charles și moștenitorul tronului britanic

Palatul Buckingham a publicat, duminică, prima fotografie oficială a Regelui Charles III cu Regina consoartă alături de noul Prinţ şi Prinţesa de Wales, după doliul decretat la moartea Reginei Elizabeth II care s-a încheiat la 27 septembrie.

Toţi îmbrăcaţi în negru apar în fotografia făcută la palat cu o zi înainte de înmormântarea reginei Elisabeta a II-a, pe 18 septembrie, în timp ce regele şi soţia sa li s-au alăturat William şi Kate pentru o recepţie cu şefii de stat, primi miniştrii şi membri ai familiilor regale din toată lumea, informează News.ro.

După cum relatează Sky News, evenimentul, organizat pentru a aduce un omagiu vieţii şi domniei istorice a suveranei Elizabeth II, a fost prima întâlnire de stat importantă a Regelui Charles III de la moartea mamei sale şi una dintre cele mai mari adunări de lideri şi personalităţi politice pe care palatul le-a găzduit vreodată.

Fotografia a fost făcută de Chris Jackson, un fotograf regal de multă vreme pentru Getty, care a surprins momente memorabile, inclusiv unele dintre cele mai faimoase fotografii de la nunta Prinţului şi Prinţesei de Wales (pe atunci Prinţul William şi Kate Middleton).

???? Their Majesties The King and The Queen Consort with Their Royal Highnesses The Prince and Princess of Wales.



Taken at Buckingham Palace on 18th September by @ChrisJack_Getty . pic.twitter.com/heUi1C5E15