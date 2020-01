Palatul Regal din Mamaia se distruge cu fiecare zi în care procesele trenează în instanțe, iar proprietarii nu investesc niciun leu în consolidarea monumentului istoric. Povestea tristă a clădirii construite la inițiativa Reginei Maria poate avea un final tragic dacă nu se iau urgent măsuri, potrivit Mediafax.

Chiar dacă astăzi porțile sunt ferecate, „rănile” celui mai important monument istoric din Mamaia se văd tocmai de pe promenada stațiunii. Uitat sau tratat cu nepăsare de autorități și de noii proprietari, „fratele mai mare” al Castelului din Balcic își joacă astăzi soarta în instanțe.

Povestea cu iz penal

În anul 2003, Mamaia SA, o societate de stat aflată în subordinea Ministerului Turismului, a vândut clădirea Palatului Regal din Mamaia unor oameni de afaceri pentru aproximativ 180.000 de euro. Doar obiectele trecute în inventarul predat în momentul vânzării – candelabre sau mobilier – valorau aproximativ 90.000 de euro, iar clădirea desfășurată măsura aproape 5.000 de de metri pătrați.

Un an mai târziu, Primăria Constanța vindea către aceiași afaceriști curtea Palatului, de 1,5 hectare, cu 23 de euro/mp, în condițiile în care piața imobiliară arăta că terenuri din stațiunea Mamaia erau tranzacționate pentru sume între 100 și 300 euro/mp.

Sub administrarea noilor proprietari, pe fațadele clădirii au apărut cutii de aer condiționat, ușile și ferestrele din lemn au fost înlocuite cu cele din PVC, iar un incendiu a cuprins mai multe camere, distrugând totul în jur. Acoperișul în multe zone a fost distrus, multe din podele au cedat sub nepăsarea celor care au administrat imobilul, iar clădirea a fost folosită, pentru mult timp, ca depozit de saltele sau recuzită pentru petrecerile care se dădeau în piscina din curte, vară de vară. Totul sub privirile autorităților care nu au luat, mai bine de un deceniu, nicio măsură.

În 2015, însă, procurorii DNA au deschis dosar penal pentru vânzarea subevaluată a terenului aferent Palatului Regal, iar în 2018 a venit și prima condamnare.

Radu Mazăre, primarul de atunci al Constanței, a fost condamnat în primă instanță la șase ani și jumătate de închisoare, iar judecătorii au dispus ca terenul să se întoarcă la municipalitate, pentru că, în momentul vânzării, nu a fost respectat dreptul de preemțiune al statului. În acest moment, dosarul se judecă la Curtea de Apel Constanța.

În ceea ce privește distrugerea clădirii Palatului Regal, reacția autorităților a început să fie vizibilă timid cam în aceeași perioadă cu acțiunea procurorilor.

Abia atunci, Direcția Județeană pentru Cultură Constanța și Poliția de Patrimoniu au dat primele amenzi, după ce au constatat că proprietarii nu au avut, niciodată, niciun aviz, conform legii, pentru lucrările făcute în această clădire monument istoric.

La sfârșitul lui 2018, și reprezentanții Ministerului Culturii au deschis o acțiune în instanță pentru a recupera monumentul istoric, aducând în discuție același drept de preemțiune încălcat. La fel ca și în cazul terenului, nici reprezentanții firmei de stat Mamaia SA nu au înștiințat Ministerul Culturii în momentul vânzării monumentului istoric, pas obligatoriu într-o astfel de tranzacție cu imobile clasate.

Această speță se judecă abia în primă instanță, fără nicio soluție până acum, la Tribunalul Constanța.

Între timp, proprietarii privați ai Palatului Regal au declarat că nu mai fac nicio investiție în imobil, pentru că există posibilitatea să îl piardă în favoarea statului român.

Între timp, de două veri, porțile Palatului sunt ferecate, iar curtea cu verdeață este folosită drept parcare pentru sezonieri.

Istoria Palatului Regal din Mamaia

Palatul Regal din Mamaia sau Kara Dalga (Valul negru) a fost construit între anii 1924-1926, la inițiativa Reginei Maria, care, iubitoare de mare, și-a dorit să aibă o reședință de vacanță aproape de plajă. Arhitect a fost italianul Mario Stoppa, iar grădinile Palatului, la fel ca și cele de la Balcic, erau traversate de alei din piatră și pline de vegetație și flori.

„Casa este o frumuseţe. Este splendid construită, cu acoperişul potrivit, cu ţiglele potrivite şi fără detalii nereuşite”, scria Regina Maria în vara anului 1927.

Aici, la Mamaia, în reședința de vară a reginei, au locuit Regele Ferdinand, Regele Mihai sau Regina mamă Elena. La invitația Reginei Maria au venit în vacanțe, la plajă, Regina Sofia a Greciei, fiul ei, viitorul Rege Paul, Regina Marioara a Iugoslaviei sau Philip, ducele de Edinburgh, soțul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. De asemenea, în camerele Palatului a fost găzduit și mareşalul Józef Piłsudski, conducătorul Poloniei interbelice.

La sfârșitul anului 1927, Palatul a intrat în proprietatea principesei Elena, mama Regelui Mihai, iar în anul 1932, Regele Carol al II-lea l-a predat către Flotila de Hidroaviație, devenind Cazino pentru ofițerii aviatori.

În comunism, a fost naționalizat și transformat în restaurant și club de lux pentru turiștii străini, în special nordici, care frecventau masiv stațiunea Mamaia. Privatizat în democrație, Palatul Regal din Mamaia a început să se degradeze, iar acum așteaptă ca instanțele să îi decidă soarta.