Paleologu: 'Arhivele Securității să devină publice. După logica sistemului, Iliescu e basma curată'

Prezidențiabilul PMP, Theodor Paleologu, a declarat, joi, la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu", că arhivele Securității trebuie să devină publice, precizând că "după logica ticăloasă a sistemului, Ion Iliescu e basma curată", anunță MEDIAFAX.

"Eu candidez în 2019, nu candidează Traian Băsescu, el a candidat în 2004 și în 2009. Eu nu sunt avocatul lui. El poate să se apre singur, să explice dacă este cazul. Rolul meu nu e să explic ce s-a întâmplat acum 40 de ani. Nu prea am apucat să stau foarte mult de vorbă cu dânsul (Traian Băsescu -n.r.), pentru că el e plecat foarte mult la Bruxelles și el e plecat de luni până joi la Bruxelles, iar eu plec în weekend întotdeauna în teritoriu. Cu adevărat, pe fond, nu am stat niciodată de vorbă pe această temă. Să văd notele respective. Până nu le văd, nu pot să mă pronunț. Trebuie văzut ce e în hârtiile respective. Evident că nu are cum să fie bine. Evident că e un tămbălău de care s-ar fi lipsit oricine. E puțin ciudat că a apărut totul și că sentința a fost atât de rapidă, după ce mi-am depus eu candidatura la BEC, dar nu aș intra în speculații", a declarat Theodor Paleologu, la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu".

Candidatul PMP la alegerile prezidențiale a precizat că, din punctul său de vedere, CNSAS nu are prea multă credibilitate.

"Vă amintesc că, în 2000, cu trei zile înainte, tatăl meu a fost victima a unei decizii a CNSAS, dar nu decizia era problematică, ci lipsa de transparență. În mod normal, trebuie să public notele unui informator. Eu cred că arhivele Securității trebuie să devină publice. Nu e adevărat că sunt publice. Încercați să aflați ceva despre notele unui ofițer de securitate. CNSAS va spune întrebați la SRI. Să nu uităm în fața cui răspundea Securitatea. În fața partidului. După logica ticăloasă a sistemului, Ion Iliescu e basma curată. Adică tartorul e basma curată, în timp ce eventuale victime sunt puse la stâlpul infamiei. De aceea spun că ar trebui să trebuie făcute publice arhivele Securității. Ce valoare au acest certificate de poliție și nepoliție politică? Mai apare pe acolo o filă și o publică la momentul potrivit. E toxică, e otravă pentru viața publică din România. Eu când spun că trebuie făcute publice nu o fac în spirit de vendetă. Dincotră cred că trebuie să ne împăcăm cu trecutul. Eu am crescut într-o familie în care toți bărbații au trecut prin închisori, nu doar tatăl meu și unchiul meu și bunicul meu. Eu am crescut printre deținuți politici și cred că sunt cel mai bine plasat pentru a reconsilia acest trecut dureros", a completat Paleologu.