Pamela Salem, cunoscută pentru rolul secretarei lui James Bond din Never Say Never Again, a murit

Pamela Salem, cunoscută pentru rolul secretarei lui James Bond, Miss Moneypenny, din filmul lui Sean Connery „Never Say Never Again”, a murit la vârsta de 80 de ani. Actriţa britanică, care a avut un rol şi în filmul poliţist „The Great Train Robbery” din 1978, alături de Connery, a murit miercuri, potrivit Big Finish Productions, potrivit news.ro.

Născută în 1944 în India, a urmat cursurile Universităţii Heidelberg din Germania şi ale Royal Central School of Speech and Drama din Londra, înainte de a începe în teatrul de repertoriu din Chesterfield şi York. Ea a apărut, de asemenea, în serialul american de dramă The West Wing, unde a jucat rolul prim-ministrului britanic, şi în serialul medical „ER”.

Salem a fost cunoscută şi pentru rolurile sale din filmele ştiinţifico-fantastice „Blake's 7”, „The Tripods” şi „Into the Labyrinth”. Şi-a reluat rolul personajului din „Doctor Who”, Prof. Rachel Jensen, văzut în episoadele din 1988, „Remembrance of the Daleks”, cu cel de-al şaptelea Doctor al lui Sylvester McCoy, şi în seria audio dramatică spin-off „Counter-Measures”.

Salem s-a mutat la Los Angeles în anii 1990, apoi la Miami. În 2020, ea a revenit într-o reluare a serialului „Doctor Who” - „The Robots of Death” - unde a jucat iniţial rolul lui Toos alături de cel de-al patrulea Doctor al lui Tom Baker - într-o serie audio dramatică, „The Robots”. Actriţa Karen Gledhill, care a jucat împreună cu Allison Williams în „Counter-Measures”, a declarat: „Am fost o femeie de teatru: "Pamela a fost cel mai amabil şi generos actor cu care am lucrat vreodată”.

„În anii '80, în Remembrance of the Daleks, prima mea slujbă adevărată la televiziune, m-a luat sub aripa ei şi m-a condus printr-o experienţă minunată, dar uşor descurajantă. Ne-am împrietenit şi, ori de câte ori ne întâlneam, eram întotdeauna atât de încântate să ne vedem”. Ea a mai spus că "împărtăşeau o dragoste reciprocă pentru câini - ea adora prietenii canini pe care îi salva şi de care avea grijă de multe ori”".

„A fost atât de iubită, atât de respectată şi ne va lipsi foarte mult”, a adăugat Gledhill.