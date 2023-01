Panică la Kremlin! Reședința lui Putin ar putea să fie atacată cu rachete: sisteme antirachetă, amplasate în zonă – VIDEO

Un sistem de interceptare antirachetă a fost instalat la 10 kilometri de reşedinţa lui Vladimir Putin de la Novo-Ogariovo, informează NEXTA, relatează agenția de presă NEWS.RO.

Sistemele de rachete interceptoare cu rază scurtă şi medie de acţiune sunt folosite pentru a apăra un obiectiv împotriva avioanelor, elicopterelor şi rachetelor de croazieră. Armata rusă a declarat, de asemenea, că acestea ar putea fi folosite împotriva unor ţinte mai mici, cum ar fi dronele militare şi comerciale, care au devenit omniprezente pe câmpul de luptă de când Vladimir Putin a lansat invazia din Ucraina.

Sisteme de apărare antiaeriană cu rachete menite să intercepteze avioane şi rachete care se apropie par să fi fost desfăşurate deasupra mai multor clădiri administrative din centrul Moscovei, semn că Vladimir Putin se pregăteşte pentru un potenţial atac, deşi puţin probabil, atac îndreptat asupra capitalei ruse.

Fotografii publicate joi pe reţelele sociale arată că un sistem de rachete Panţîr a fost instalat pe acoperişul unei clădiri cu opt etaje, situată pe malul râului Moskva şi folosită de Ministerul rus al Apărării. O altă înregistrare video arată cum un sistem de apărare antiaeriană este ridicat pe acoperişul unei instituţii de învăţământ din cartierul Taganka din Moscova, aflat la 2,5 km sud-est de Kremlin.

Imaginile cu sistemele de rachete de la Moscova au apărut cu o zi înainte ca oficialii occidentali din domeniul apărării să se întâlnească la baza aeriană Ramstein, din Germania, pentru a conveni asupra unui nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, care ar putea include furnizarea de tancuri grele. SUA au promis deja un ajutor militar suplimentar de aproape 2 miliarde de dolari pentru Ucraina, inclusiv un sistem de apărare aeriană Patriot, menit să protejeze oraşele ucrainene de rachetele ruseşti.

Oficialii ruşi au lansat avertismente înaintea reuniunii, încercând să descurajeze ţările NATO să furnizeze arme mai avansate şi susţinând că acestea ar putea declanşa un potenţial conflict nuclear.

"Înfrângerea unei puteri nucleare într-un război convenţional poate provoca începutul unui război nuclear", a scris Dmitri Medvedev, fostul preşedinte rus, care a devenit, în calitate de vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, unul dintre oficialii ruşi cu discurs propagandistic radical.

Oficialii militari ruşi nu au confirmat deocamdată oficial instalarea sistemelor de apărare antiaeriană, dar mai multe instituţii media ruse au relatat despre desfăşurarea în ultimele săptămâni a unor sisteme de rachete S-400, cu rază lungă de acţiune, la Moscova. Sistemele S-400 şi Panţîr-S1 sunt adesea folosite în tandem.

Bloggerii pro-Kremlin comentau, joi, că apariţia sistemelor de rachete la Moscova arătă că liderii militari ruşi sunt preocupaţi de-acum de atacuri asupra asupra propriilor oraşe. "Înseamnă că înţeleg perfect toate riscurile şi înţeleg că loviturile împotriva Moscovei şi a regiunilor ruse sunt doar o chestiune de timp", a scris Aleksandr Koţ, un jurnalist celebru care susţine războiul rus din Ucraina. "Este bine să începi să planifici din timp şi nu după primele lovituri", adaugă el.

Explozii misterioase au avut loc luna trecută la unele obiective militare din Crimeea şi la mai multe baze aeriene folosite de bombardierele strategice ruseşti şi aflate pe teritoriul rus, departe de graniţa cu Ucraina. Pe de altă parte, oficialii ucraineni au declarat că au început să testeze drone cu rază lungă de acţiune care pot parcurge până la 1.000 km, ceea ce ar pune Moscova în raza lor de acţiune.

"Rusia a acordat de mult timp o prioritate foarte mare menţinerii unei apărări aeriene avansate la sol, dar este din ce în ce mai clar că se luptă să contracareze ameninţările aeriene în interiorul Rusiei", a scris Ministerul britanic al Apărării anul trecut, la o zi după exploziile de la baza aeriană rusă Engels.

In the #Moscow region, an air defense system was installed 10 kilometers from #Putin's residence in Novo-Ogaryovo. pic.twitter.com/0v3Nqj2RNt