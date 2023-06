Panică mare la Washington: un pilot de avion nu răspundea. Două F-16 au plecat inclusiv cu misiunea de a-l doborî

La locul prăbuşirii nu s-au găsit supravieţuitori, a precizat poliţia din statul Virginia.

Avioanele de luptă cu reacţie au creat un boom sonic asupra capitalei SUA în timp ce urmăreau aparatul de zbor Cessna Citation, provocând consternare în rândul localnicilor.

Potrivit unei surse, la bordul avionului uşor erau patru persoane.

Avionul prăbuşit era înregistrat în Florida, pe numele firmei Encore Motors din Mellbourne.

Proprietarul firmei, John Rumpel, a declarat pentru Washington Post că la bord erau fiica lui, o nepoaată şi dădaca acesteia.

Armata americană a încercat să îl contacteze pe pilot, însă acesta nu a răspuuns apelurilor. Avionul s-a prăbuşit în apropiere de George Washington National Forest din Virginia.

Avionull Cessna părea să zboare cu pilot automat, potrivit unei surse.

Un oficial a precizat că prăbuşirea avionului nu a fost cauzată de avioanele de luptă care îl urmăreau.

Aparatul Cessna decolase de pe aeroportul din Elizabethton, Tennessee, şi ar fi trebuit să aterizeze pe aeroportul Long Island MacArthur din New York.

US F-16 fighter jets while chasing an unresponsive aircraft that ultimately crashed in Virginia, caused a sonic boom across the Washington D.C. area, officials said.



It is typical for the Federal Aviation Administration (FAA) to call in jets if someone is flying unsafely.