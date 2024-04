Pânişoară, candidatul ecologiştilor îl spulberă pe Cîrstoiu: Am oprit un impostor

Alexandru Pânişoară, candidatul Partidului Ecologist Român la Primăria Generală a Capitalei, consideră că retragerea lui Cătălin Cîrstoiu din competiţia electorală ar fi o decizie înţeleaptă luată de PSD şi PNL date fiind acuzaţiile grave care planează asupra managerului Spitalului Universitar. Pânişoară este cel care a făcut public un raport al Corpului de Control al Prim-Ministrului, în care sunt menționate nereguli privind managementul la Spitalul Universitar de Urgență, în baza căruia i-a făcut şi plângere penală la DNA lui Cîrstoiu. Candidatul ecologist merge chiar mai departe, cerându-i demisia finului lui Băsescu şi de la Spitalul Universitar.

„Retragerea incompatibilului Cătălin Cîrstoiu din cursa pentru Primăria Generală a Capitalei ar fi primul lucru deştept pe care l-ar putea face PSD şi PNL. Cred cu tărie că am procedat corect atunci când am sesizat ANI și DNA cu privire la starea de incompatibilitate și conflict de interese a medicului Cîrstoiu. Iată că suntem pe punctul de a deconspira un impostor şi, astfel, putem evita pericolul ca Bucureștiul să cadă pradă unor asemenea practici nelegale şi imorale. Domnului Cîrstoiu îi transmit un lucru simplu: aşa e când nu reciclezi selectiv bonurile de la clinica soţiei – ele au tendinţa să apară în presă şi cineva să te întrebe de ele. Consider că, în condiţiile actuale, Cătălin Cîrstoiu nu poate rămâne nici măcar la Spitalul Universitar, pentru că este locul faptei. Poate ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, înţelege că, după ce ai prins vulpea în coteţul găinilor, cel mai rău lucru este să o bagi la loc”, se arată într-un mesaj al arhitectului Alexandru Pânişoară.

Candidatul PER la Primăria Capitalei consideră că PSD şi PNL nu ar mai trebui să facă o nouă propunere şi că soluţia cea mai bună ar fi susţinerea sa în bătălia contra lui Nicuşor Dan. De altfel, urbanistul Pânişoară i-a fost adjunct lui Nicuşor Dan la Asociaţia Salvaţi Bucureştiul, încheind însă relaţia cu această printr-o plângere penală pentru „abuz în serviciu” şi „deturnare de fonduri”.

„Mă încearcă un sentiment de satisfacţie că am reuşit să le bag beţe-n roate celor de la PSD şi PNL. Dacă îi interesează de Bucureşti şi chiar vor să-l bată pe Nicuşor, să mă susţină pe mine, pentru că sunt singurul care pricepe cu ce se mănâncă administraţia şi urbanismul. Nu sunt ei ecologiști, dar îi pot învăța să fie. Şi sigur ar avea nevoie pentru a înţelege mai bine lumea în care trăim”, a declarat Pânişoară.

Conducerile PSD şi PNL sunt aşteptate să se întâlnească în aceste zile pentru a consfinţi retragerea lui Cîrstoiu din cursa electorală pentru Primăria Generală a Capitalei după dezvăluirile referitoare la starea de incompatabilitate în care se află.