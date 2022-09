Papa Francisc dă lecții de economie: 'Va avea loc semnarea unui pact pentru o nouă economie. Crearea unui sistem economic care să nu genereze deșeuri'

“Un sistem incluziv care nu lasă pe nimeni în urmă”. Acesta este, potrivit președintelui Institutului “Serafico” din Assisi, obiectivul parcursului care, începând cu 2019, va implica economiști și întreprinzători cu vârste sub 35 de ani din întreaga lume. Întâlnirile vor începe pe 22 septembrie și vor culmina cu sosirea papei Francisc, două zile mai târziu, sâmbătă, 24 septembrie.

Tinerii care se vor afla la Assisi, începând cu 22 septembrie, pentru a participa la întâlnirea "The Economy of Francesco" (Economia în viziunea papei Francisc), una dintre inițiativele pontificatului lui Jorge Mario Bergoglio, sunt tineri economiști și întreprinzători, cu vârste sub 35 de ani, care provin din peste 100 de țări ale lumii, scrie vaticannews.va.

Întâlnirea – care se desfășoară sub patronajul Departamentului în slujba dezvoltării umane integrale – a creat o mare forfotă în oraș, deoarece, pe 24 septembrie, va sosi Sfântul Părinte pentru a participa la eveniment.

“La Assisi, va avea loc semnarea unui pact pentru o nouă economie”, amintește comitetul de organizare format din președinte – episcopul de Assisi, mons. Domenico Sorrentino; directorul științific, Luigino Bruni – profesor de economie politică la Universitatea Liberă “Maria Santissima Assunta”, din Roma, și Francesca Di Maolo, președinta Institutului “Serafico” din Assisi.

“Provocarea” – a explicat Di Maolo – “este aceea a unui sistem economic care să nu genereze deșeuri și care să recunoască demnitatea și dreptul fiecăruia de a participa la viața socială.

“Incluziune”. Acesta este, așadar, cuvântul cheie, un fel de fir roșu pentru cele două zile în care tinerii se vor reuni în 12 așa-numite “sate tematice”, răspândite în diferite puncte din Assisi, înainte de întâlnirea finală cu papa Francisc.

Continuând activitățile desfășurate online în acești ultimi ani de pandemie, ei vor aborda problemele cheie ale contemporaneității, pornind de la un principiul fundamental: democrația. “Democrația”, subliniază Di Maolo, “presupune ca nimeni să nu fie lăsat în urmă și, prin urmare, înseamnă să recunoaștem dreptul la sănătate, educație și muncă pentru toți, indiferent de condiții și limitări. Doar atunci vom reuși să îi punem pe toți din nou în joc".

Acestea sunt exigențe pe care papa Francisc le evidențiază mereu, îndemnându-i pe toți – nu doar pe tineri, economiști și antreprenori – să edifice o economie mai umană și mai fraternă. „Dacă nu ne ocupăm de cei mai fragili, nu va exista dezvoltare și progres pentru nimeni”, subliniază Di Maolo, care se gândește în special la dizabilități, ținând cont de experiența sa în cadrul Institutului „Serafico” din Assisi.

„Mai mult decât necesitatea construirii unei lumi fără bariere”, a explicat, „trebuie să ne gândim la ea și să o locuim, imaginând-o ca pe o lume deschisă spre acceptarea tuturor, în special a celor mai vulnerabili”.

Pe scurt, barierele care trebuie înlăturate nu sunt doar cele fizice și arhitecturale ci – în primul rând – cele culturale, prezente în grade diferite în fiecare dintre noi. Și este mai necesar ca niciodată să ne concentrăm asupra tinerilor. Înseamnă să investim în viitor, având în vedere acea provocare educațională atât de dragă papei Francisc.

Un fapt este foarte elocvent în această privință: vârsta medie a participanților la evenimentul „Economia în viziunea papei Francisc” este de 28 de ani. Este o comunitate foarte diversă din punct de vedere al mediului în care-și desfășoară activitatea. Majoritatea provin din Europa și din America Centrală și de Sud, iar Asia și America de Nord sunt, de asemenea, reprezentate. Mulți fac parte din sfera corporațiilor și din domeniul cercetării, alții sunt studenți sau aparțin unor mișcări sociale și organizații neguvernamentale.

„Cine, dacă nu tinerii, pot să se străduiască să garanteze cu adevărat cetățenia pentru toți? Ei sunt cei care pot avea încă puterea de a visa și de a vedea lumea așa cum ar trebui să fie”, a mai spus președintele Institutului „Serafico”, din Assisi, Francesca Di Maolo.