Moment istoric: Papa Francisc recunoaște că Biserica Catolică a comis genocid

Papa Francisc a declarat sâmbătă că ceea ce s-a întâmplat timp de decenii în "şcolile rezidenţiale" pentru copiii indigeni din Canada conduse de Biserica Romano-Catolică şi de alte biserici creştine reprezintă un "genocid", relatează Reuters şi AFP.

Papa Francisc a făcut aceste declaraţii la borul avionului care îl ducea înapoi la Roma după un turneu de o săptămână în Canada, unde a prezentat de mai multe ori scuze publice populaţiilor amerindiene.

Suveranul pontif a fost întrebat de un reporter indigen canadian de ce nu a folosit cuvântul "genocid" în timpul călătoriei şi dacă admite că membri ai Bisericii au participat la aceste fapte, scrie agerpres.ro.

"Este adevărat că nu am folosit cuvântul pentru că nu m-am gândit la el. Dar am descris genocidul. Mi-am cerut scuze, am cerut iertare pentru acest proces, care a fost un genocid", a declarat papa Francisc.

"Am condamnat acest lucru, să iei copii şi să încerci să le schimbi cultura, să le schimbi mentalitatea, să le schimbi tradiţiile, să schimbi o rasă, o întreagă cultură", a adăugat papa Francisc, referindu-se la şcolile rezidenţiale pentru copiii indigeni (Primele Naţiuni, Metişi şi Inuiţi) create în Canada între sfârşitul secolului al XIX-lea şi anii 1990.

"Da, genocid, este un cuvânt tehnic. Nu l-am folosit pentru că nu mi-a venit în minte. Dar am descris ceea ce, este adevărat, este un genocid", a insistat el.

Pe parcursul vizitei sale în Canada, papa Francisc şi-a cerut în mai multe rânduri "iertare" pentru rolul jucat de "numeroşi creştini" în acest sistem instituit de guvernele vremii, însă gestionat în principal de Biserica Catolică.

Între 1881 şi 1996, peste 150.000 de copii indigeni au fost separaţi de familiile lor şi plasaţi în şcoli cu internate. Mulţi dintre ei au fost înfometaţi, bătuţi şi abuzaţi sexual în cadrul unui sistem care viza adaptarea şi convertirea copiilor indigeni la societatea creştină şi pe care Comisia pentru Adevăr şi Reconciliere din Canada l-a numit un "genocid cultural". Sute de copii indigeni au murit în cadrul acestor instituţii.